Alina Dincă, artista celebră după ce a făcut spectacol in “duetul grăsuțelor” de la “Românii au talent”, și care și-a micșorat apoi stomacul, chirurgical, pentru că suferea de obezitate morbidă, este extrem de furioasă! Un organizator celebru de evenimente i-ar fi dat țeapă solistei, care tună și fulgeră pe rețelele de socializare.

Mai precis, Alina Dincă și-a cumpărat bilete la un concert care, ulterior, s-a amânat. Deși i s-au promis banii înapoi în cont (n.r. Alina a plătit contravaloarea biletelor cu cardul), aceștia întârzie să îi fie virați, cu toate ca solista a completat formularul de retur al biletelor, conform instrucțiunilor.

“Mi-ai luat banii, evenimentul s-a anulat, mi-ai promis că-mi dai banii înapoi, au trecut două luni de când mi-ai luat banii și o lună de când mi-ai promis că o să-i am înapoi. Cum facem?”, a scris furioasă Alina Dincă, coach-ul secund al lui Smiley la “Vocea României”.

Alina Dinca: "Mi-e teama ca ma voi ingrasa la loc!

Alina Dinca a slabit 50 de kilograme dupa ce si-a taiat stomacul, în urmă cu câțiva ani. Fosta concurenta de la “Românii au talent” ajunsese la 110 kilograme, suferea de obezitate morbida si viata ii era in pericol.

Alina isi dorea mult sa se opereze, insa ii era foarte teama. A luat decizia sa isi invinga frica dupa ce le-a vazut la TV pe Teo Trandafir si Raluca Badulescu.

“Am teama ca ma voi ingrasa la loc. Cred ca toti care au trecut printr-o astfel de experienta au teama asta. Simt ceva in cap: Am mancat un chips, aoleu, e cu ulei, aoleu, am baut cu acid. Simt un ghimpe in ceafa! E si din cauza celor din jur si din cauza mea! ", a spus Alina Dinca la Teo Show.

Artista si-a taiat surplusul de piele si a facut si doua operatii la sani, pentru a-i micsora., a mai declarat Alina Dinca la Kanal D.