Alina Marymar, primele declarații despre botez și numele ales fetiței. Cum se simte acum iubita lui Tzancă Uraganu, după ce a pierdut primul copil

Tzancă Uraganu va deveni din nou tătic, de data aceasta lângă Alina Marymar. Bruneta este iar însărcinată și spune că acum se simte extraordinar, iar sarcina evoluează așa cum trebuie.

Dacă prima dată a avut parte de o sarcină extrauterină, care s-a și oprit brusc din evoluție, acum deja este în luna a patra și fetița, căci da, vor avea o fetiță, este perfect sănătoasă.

Alina Marymar, primele declarații despre botez și numele ales fetiței [Sursa foto: Instagram]

Alina Marymar se bucură de o sarcină ușoară

La fel este și ea, mai ales că acum se declară o norocoasă, neavând stări de rău ori pofte culinare care să o pună în dificultate.

”Sunt foarte bine, fetița mea este foarte cumințică, nu-mi dă nicio stare, deci așa sarcină ok! Crește, fără simptome prea multe. Nu am avut niciun simptom, nici poftă de mâncare prea multă, chiar mănânc mai puțin decât înainte. Deocamdată nu am pofte, dar o să vină și astea, nu știu ce să zic. Sunt deja în luna a patra”, a spus Alina Marymar, conform Spynews.

Și cum totul decurge bine, deja viitorii părinți s-au gândit și la primul mare eveniment din viața fetiței lor.

Botezul va fi organizat de Alina Marymar până la cele mai mici detalii, pe care încă nu le-a pus la punct. Spune, însă, că va fi o petrecere cu tematică, grandioasă, la care va participa multă lume bună.

”Da, va fi un botez foarte frumos. Nu ne-am gândit încă la detaliile astea, o tematică, dar va fi ceva spectaculos, mai ales că eu sunt cu organizarea petrecerilor, chiar îmi place foarte mult și mă descurc bine, zic eu, organizez orice petrecere în detalii foarte, foarte atente și totul iese perfect, eu sunt perfecționistă”, a mai spus iubita lui Tzancă Uraganu.

Și nu doar botezul mai trebuie pus la punct, ci și alegerea numelui fetiței. Alina și Tzancă sunt bucuroși că vor deveni părinți de fată, dar încă nu i-au ales un nume.

Și asta pentru că, subliniază viitoarea mămică, deși sunt din multe puncte de vedere compatibili, la acest capitol nu se pot pune de acord.

Doar un lucru fiind cert, acela că fata va purta numele unui sfânt și un altul, mai la ”modă”, pe care să fie strigată.

”Fetița vine pe lume în iulie la sfârșit, început de august, cam așa. Nu ne-am gândit încă la un nume, e greu de ales pentru că ce vreau eu nu-i place lui, ce-i place lui nu-mi place mie și nu suntem așa de acord deocamdată. Vrem să aibă două nume, unul sfânt și unul pe care o s-o strigăm”, a mai spus Alina Marymar.