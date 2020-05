In articol:

Frumusețea ei a atras atenția tuturor bărbaților și, evident, de-a lungul timpului, au existat nenumărate propuneri pentru pictoriale incendiare din partea revistelor de profil, cu toatele refuzate.

Doar că, de curând, odată cu ieșirea din starea de urgență, de fericire că, din nou, poate ieși din casă, frumoasa Alina Pană a făcut un cadou extrem de fierbinte fanilor săi. Mai exact, ceea ce ascundea cu multă delicatețe până acum, a fost expus în toată frumusețea, iar Alina Pană a pozat, fără niciun fel de inhibiții, topless.

Purtând doar partea de jos a costumului de baie, întinsă pe burtă, Alina Pană a scos în evidență picioarele perfect lucrate, faptul că fundul nu are picătură de celulită și, mai mult, a arătrat că are un bust cu totul și cu totul remarcabil, comentariile la fotografia împărtășită pe rețelele de socializare fiind mai mult decât relevante, unii dintre fanii Războinicei recunoscând, franc, că pozele sunt ”motiv de divorț”.

Razboinica Alina Pană are iubit

“Nu mai sunt la vârsta la care, dacă cineva mă abordează, să îmi și dedic timpul pentru el, să ne vedem. Am fost abordată, e adevărat, de mai mulți bărbați cunoscuti, dar nu sunt chiar așa ușor de impresionat și nu ne-am văzut. M-am mai documentat și eu pe internet (râde, n. red.), dar am spus "pas" la fiecare invitație”, ne-a recunoscut Alina Pană cu ceva vreme în urmă. Doar că, pare-se, de curând Alina Pană s-a răzgândit cu privire la viața de ”burlăciță” și acum are un iubit. ”Da, am un iubit. Ne cunoaștem de 17 ani și... acum s-a legat. Nu pot să spun prea multe despre el, momentan, suntem la început. Da, m-am lăsat cucerită”, ne-a explicat senzuala Alina Pană. Mai mult decât atât, recunoaște frumoasa Războinică, cei doi au devenit un cuplu fără să aibă, neapărat, o mulțime de gesturi romantice. ”Nu, nu mă cucerește un bărbat cu flori sau întâlniri romantice. Mă cucerește cu felul lui de a fi, iar el a reușit asta, m-am lăsat cucerită”, ne-a mai explicat, aum ceva vreme, râzând, Alina Pană, precizând însă că nu este îndrăgostită până peste cap de respectivul bărbat.

Ce trebuie să aibă bărbatul ideal pentru Alina Pană

Când vine vorba de bărbatul ideal, frumoasa Alina Pană devine… pretențioasă. Iar asta pentru că bărbatul care o vrea alături de el trebuie să îndeplinească mai multe condiții. Și condițiile puse de frumoasă "Războinică" nu sunt chiar ușor de ignorat. “În primul rând, un bărbat care vrea să fie lângă mine trebuie să mă respecte. Și, important din cale afară, să mă facă să îl respect. Adică, să fie un om cu care să am ce discuta, să nu mă plictisesc. Apoi, trebuie să aibă simțul umorului, să fie spontan și să fie și, cât de cât, arătos. Apoi, iar asta contează, să fie inspirat, să înțeleagă ce îmi doresc. Și să fie stabil emoțional, pe mine nu mă interesează relațiile care să nu fie serioase”, a spus, în exclusivitate, pentru Wowbiz.ro, Alina Pană.