Alina Pușcaș a ajuns pe mâinile medicilor! Prezentatoarea de televiziune s-a accidentat grav la schi: "Am căzut într-o prăpastie"

In articol:

Ceea ce trebuia să fie o vacanță de vis s-a transformat în momente de coșmar pentru Alina Pușcaș. Prezentatoarea de televiziune a ajuns pe mâinile medicilor, după ce s-a accident grav la schi.

Alina Pușcaș, pe mâinile medicilor

Alina Pușcaș a avut nevoie de îngrijiri medicale, după ce s-a accident la schi. Vedeta susține că a fost pentru prima dată când a îndrăznit să schieze pe gheață, iar acest lucru a adus la o accidentare gravă. S-a lovit extrem de tare cu genunchii de gheață.

Citeste si: Alina Pușcaș, mamă pentru a patra oară? Ce spune vedeta despre o nouă sarcină: „Poate că ar fi fost frumos...”

Citeste si: Previziuni sumbre ale Babei Vanga. Ce se va întâmpla în curând- bzi.ro

„Am plecat la Sinaia și am ajuns la cota 2000, unde era absolut superb. Părea să fie zăpadă, dar de fapt era foarte multă gheață, pentru că totul lucea. A fost pentru prima oară când am îndrăznit să schiez pe gheață. Pe a doua pârtie pe care am dat-o am și căzut în genunchi și am lovit cu genunchii gheața. A fost prima oară când m-am lovit rău de tot. La un moment dat în Elveția am căzut într-o prăpastie, dar atunci nu am pățit nimic de genul ăsta ligamente, genunchi”, a povestit Alina Pușcaș.

În continuare, prezentatoarea tv a mai adăugat faptul că are piciorul drept imobilizat și trebuie să poarte pentru câteva săptămâni orteză fixă, pentru că ligamentul colateral interior este afectat.

Alina Pușcaș [Sursa foto: Instagram]

Citeste si: Alina Pușcaș, primele declarații despre silueta de invidiat! Cum reușește să se mențină în formă vedeta

„Sunt în continuare cu orteză, este imobilizat piciorul drept.(...) Se pare că ligamentul colateral interior este afectat, de aceea trebuie să port câteva săptămâni această orteză fixă. Cel puțin 3 săptămâni va trebui să o port. Trebuie să am multă grijă. După o lună va trebui să fac o recuperare specială. Cu siguranță voi rămâne cu frică față de gheața pe care o poți întâlni pe pârtie. Greșeala mea a fost că am mers cu schiurle neascuțite”, a povestit Alina Pușcaș.