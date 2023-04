Alina Pușcaș a mers de urgență la medic și a fost supusă unei intervenții chirurgicale! Prezentatoarea a spus abia acum prin ce a trecut: „A fost în totalitate vina mea, nu am urmat tratamentul”

In articol:

Alina Pușcaș este destul de activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde păstrează frecvent legătura cu fanii ei, împărtășind cu aceștia aproape tot ceea ce se întâmplă în viața sa, atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute. Însă, cu toate acestea, în ultima perioadă, urmăritorii prezentatoarei TV au observat că vedeta nu a mai fost așa activă în mediul online, fiind curioși de ce s-a întâmplat cu aceasta.

Așadar, din acest motiv, Alina a venit cu o serie de explicații pe internet, motivându-și absența din mediul online. Vedeta a spus că recent a mers la stomatolog, din cauza unor probleme pe care le-a avut cu una dintre măsele, fiind supusă chiar unei intervenții în zona respectivă.

Pe această cale, Alina a ținut să le ofere și un sfat celor ce o urmăresc, mai precis să urmeze mereu indicațiile specialiștilor când vine vorba de sănătate.

„Eu, de fapt, nu vă ignor, ci am încercat să mă feresc, să nu mă expun pe rețelele de socializare, pentru că ieri, după ce am avut două zile de filmări, am ajuns rapid la domnul soț la cabinet pentru o mică intervenție chirurgicală la nivelul unei măseluțe. Ce să mai, a fost în totalitate vina mea, nu am urmat tratamentul așa cum mi-a și spus domnul doctor. Nu mai pomenim și de faptul că era cu mine în casă și mi-a spus <<Ai grijă, trebuie să faci aia, să ții cont de aia>> și iată că acum am de suferit. Sunt într-o perioadă de convalescență și de aia am încercat să mă expun cât mai puțin, să treacă repede. Învățătura e clară, ascultați de domnul doctor, când vi se spune, nu faceți după ureche cum am făcut eu, iar dacă ți se dă antibiotic ia-l, așa trebuie”

Alina Pușcaș nu mai gătește de sărbători de ani buni

, a dezvăluit Alina Pușcaș pe rețelele de socializare.

Cu puțin timp înainte de Paște, Alina Pușcaș a făcut o serie de declarații despre sărbători, mărturisind că nu a mai gătit de ani buni, considerându-se o norocoasă că are parte de ajutoare la acest capitol, respectiv nașii ei.

„Am scăpat de gătit an de an, pentru că am avut noroc de niște nași care au fost foarte drăguți de fiecare dată. Ne-au trimis ca la sinistrați ajutoare și atunci nu a fost nevoie să gătesc eu. Dacă mă mai apuc să și gătesc, nu mai am timp pentru nimeni. De undeva trebuie să tai.”, a declarat Alina, potrivit antenastars.ro .

