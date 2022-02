Alina Pușcaș, diagnosticată cu borelioză, afecțiunea de care suferă și Adda. A fost mușcată de o căpușă, iar boala s-a declanșat câteva luni mai târziu: "Am început tratamentul de urgență"

In articol:

Alina Pușcaș a recunoscut că s-a confruntat cu aceeași boală de care suferă Adda, în urmă cu mai mulți ani.

Prezentatoarea TV a dezvăluit, însă, că a descoperit la timp afecțiunea și a început de urgență tratamentul, pentru a se putea însănătoși cât mai repede.

Alina Pușcaș a fost diagnosticată în trecut cu aceeași boală de care suferă Adda: "Am descoperit-o în primele opt săptămâni de incubație"

În urmă cu un an, Adda dezvăluia că a ajuns de urgență pe mâinile medicilor, din cauza unei alergii care îi provocase edem la nivelul gâtului. După luni întregi în care specialiștii i-au pus diagnosticul greșit, artista a povestit că, de fapt, se confruntă cu două afecțiuni provocate de mușcătura de căpușă, Borelioza și Bartonella: "A fost nevoie să îmi paralizeze anumite părți ale corpului ca să fiu diagnosticată cu Borelioză și Bartonella, transmise de căpușe și țânțari, ploșnițe sau dacă te mușcă animale care au asta în sânge. Din păcate, inflamația și neurotoxinele au ajuns la creier, pentru că nu s-a acționat la timp.", a scris Adda, în mediul online.

Alina Pușcaș [Sursa foto: Facebook]

Se pare că solista nu este singura în această situație. Și Alina Pușcaș a povestit că a trecut printr-o situație similară în urmă cu 12 ani, când a fost mușcată de o căpușă pe platourile de filmare.

Din fericire, însă, prezentatoarea TV a descoperit totul la timp, înainte ca boala să se agraveze:

Din fericire, am descoperit-o în primele opt săptămâni de incubaţie şi am început tratamentul de urgenţă la Spitalul Matei Balş, timp de două luni, cu antibiotic şi intravenoase. În principiu, ar fi trebuit să mă opresc din filmări pentru că riscam să nu dea rezultate tratamentul care ar fi trebuit să fie susţinut de un organism cu imunitate foarte bună şi odihnit. Eu în acea perioadă nu aveam nici una, nici alta, prin urmare eram destul de panicată, mai ales că am citit de ce este în stare această Borrelia.", a mărturisit Alina Pușcaș, în cadrul unei emisiuni TV.

Adda [Sursa foto: Facebook]

Adda a decis să se retragă o perioadă din spațiul public

Problemele de sănătate cu care se confruntă au făcut-o pe Adda să ia decizia de a se retrage o perioadă din lumina reflectoarelor. Artista a dezvăluit că urmează să înceapă un tratament agresiv, care va dura în total un an și jumătate: "Urmează o perioadă de luptă și de tratament agresiv care durează în total un an și jumătate. Momentan sunt în pregătirea corpului pentru tratament. Și trag să-mi duc la final o parte din proiecte și să-mi onorez promisiunile.

La începerea tratamentului, mă voi retrage o perioadă din spațiul public- emisiuni și apariții, pentru că prima tură e cea mai grea. Voi rămâne aici, pe online și vă voi ține la curent când pot și cât pot. Vă voi lăsa și albumul. Se va lansa chiar de ziua mea, pe 3 martie. Plănuiam o lansare aniversară cu concert. Mai ales că voi împlini 30 de ani. La jumătatea lui martie va veni și noul single.", a mai scris Adda, pe rețelele de socializare.