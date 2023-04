Alina Pușcaș le-a pregătit fetițelor ei o vacanță de vis. Pepe i-a oferit sfaturi pentru o distracție pe cinste: „Îți spun eu unde să mergi”

In articol:

Alina Pușcaș și Pepe sunt colegi de platou în emisiunea transformărilor. Cei doi se înțeleg foarte bine și au o relație frumoasă de colegialitate și prietenie. Mai mult decât atât, artistul s-a oferit să îi dea câteva ponturi actriței legate de vacanța pe care a pregătit-o familiei sale în Franța.

Alina Pușcaș, vacanță de vis în Franța

Alina Pușcaș este o fană a călătoriilor, astfel că ori de câte ori prinde un moment liber de la filmările emisiunii pe care o prezintă, alege să își încarce bateriile alături de familie în vacanțe. Și cum fetițele au luat vacanța de Paște de la școală, actrița a decis să le facă o surpriză și să organizeze o călătorie într-un loc mult dorit de ele, și anume în parcul de distracții Disneyland Paris. Nu doar fetițele sale se vor bucura de această destinație, întrucât va fi prima oară și pentru părinți în aceasta locație de vis.

„Mergem cu copiii la Disneyland în Franța, pentru că le-am promis și pentru că au și vacanță. Am zis că poate e cel mai bun moment, nu știu dacă nu o să fie super aglomerat, încă nu am aflat, o să văd acolo, cert este că le-am promis. Eu nu am fost niciodată, Mihai (n.r. soțul) nu a fost niciodată, e perfect. Am înțeles că e și pentru adulți și pentru copii binevenită o vacanță în Disneyland”, a mărturisit Alina Pușcaș pentru impact.ro.

Pepe s-a oferi să îi dea Alinei Pușcaș sfaturi în legătură cu vacanța din Franța

Auzind că Alina Pușcaș pregătește o călătorie către Disneyland Paris, Pepe s-a oferit să îi ofere câteva ponturi, întrucât și el și-a dus fetițele în acest loc magic în urmă cu un an.

„Eu am fost acum un an cu fetele la Disneyland. Îți spun eu unde să mergi.”, a intervenit Pepe, auzind locul în care se pregătește Alina Pușcaș să își ducă familia.

