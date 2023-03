Alina Pușcaș nu a fost prezentă la înmormântarea tatălui său. Care a fost relația dintre ea și părintele ei

In articol:

Alina Pușcaș este mereu cu zâmbetul pe buze și toată lumea ar spune că are o viață perfecta însă, puțini sunt cei care știu prin ce a fost nevoită să treacă actrița încă de la o vârstă fragedă.

Aceasta a trecut prin multe perioade dificile cum ar fi divorțul părinților ei când vedeta avea numai trei ani, dar și trecerea în neființă a tatălui ei care a decedat în urmă cu patru ani. Din păcate, bruneta nu a putut fi prezentă la înmormântarea tatălui său, iar motivul l-a dezvăluit abia acum.

Alina Pușcaș a lipsit de la înmormântarea tatălui său

În urmă cu patru ani, familia Alinei Pușcaș trecea printr-o perioadă nu prea frumoasă, deoarece tatăl vedetei a părăsit această lume. Bărbatul a fost cadru militar, iar la înmormântarea acestuia au venit foarte multă lume pentru a-l conduce pe ultimul drum, dar și pentru a-i cinsti amintirea.

Din păcate, actrița nu a fost prezentă în acea zi, deoarece în acea perioadă avea un program foarte încărcat și plin și filmări.

Însă, vedeta a fost la priveghiul organizat cu o zi înainte de înmormântare și a mărturisit că nu a fost foarte afectată de tragicul eveniment.

„Tatăl meu a murit între timp, acum vreo 4 ani. Eram în filmări când a murit. Și știu că a fost acolo un moment în care nu prea puteam să merg la înmormântare, așa că a trebuit să merg la priveghi. Atunci când am fost la priveghi nu am fost atât de afectată. Îmi părea rău de el, evident, că până la urmă era suflet de om, a lăsat ceva în urma lui. El era cadru militar și la priveghi au fost undeva la 300 de oameni. Și el era extrem de popular. Ca să vezi cum era balanța. Era atât de popular cu oameni care îl apreciau, care îl iubeau, și la mine nu prea exista în viața mea. Și atunci a fost o chestie ciudată. M-a afectat tot la modul negativ.”, a spus prezentatoarea TV în cadrul unui podacast.

Cum se înțelegea vedeta cu tatăl său

Actrița a fost nevoită să crească fără să îl aibă alături pe tatăl său încă de la o vârstă foarte fragedă. Bărbatul nu era foarte apropiat de Alina Pușcaș, iar vedeta poate să numere pe degetele de la o singură mână de câte ori a fost sunată de către părintele său.

Chiar dacă relația dintre ea și bărbatul care i-a dat viață nu era una foarte bună, aceasta petrecea fiecare vacanță de vară la bunicii paterni și la mătușa ei. La un moment dat, tatăl prezentatoarei TV s-a recăsătorit și a făcut un copil pe care vedeta era de multe ori geloasă, deoarece sora ei vitregă avea totul, iar ea nu avea nimic. Cu timpul, actrița s-a maturizat și a înțeles că singurul mod prin care nu mai poate să o afecteze aceste lucruri și prin care se poate apărea este să devină mai rece și mai nepăsătoare.

„Eu nu aveam practic o relație cu tatăl meu. Poate să mă fi sunat el pe mine de vreo 2-3 ori în viață. În rest ori sunam eu, ori mergeam eu la el. Partea bună era că bunicii din partea tatăl lui meu și sora tatălui meu îmi erau cei mai apropiați. Și eu mergeam în fiecare vacanță de vară la bunicii mei. Eu îl întâlneam acolo când veneam. Plus că eu am o soră din partea lui. El s-a recăsătorit și am o soră, Alexandra, cu care eu mă înțelegeam foarte bine când eram copii. Amândouă stăteam în vacanță acolo. Dar cam asta era relația noastră. Și atunci cumva a fost o frustrare. Eu vedeam lucrurile cu totul altfel: ziceam eu nu am nimic și ea are totul (sora mea). Și atunci cu sufletul de copil le înregistram pe toate ca pe niște supărări, lovituri urâte. Eu cumva m-am îmbărbătat singură. Până la urmă asta e. Ce să fac? Să-l oblig să mă sune? Să se manifeste mai mult ca tată? Pentru mine efectiv a fost frustrant până când mi-am dat seama că trebuie să mă îndepărtez, să devin rece, să devin străin. Să nu mă mai intereseze pentru că mi-am dat seama că mă interesa degeaba”, a mai mărturisit Alina.

Alina Pușcaș [Sursa foto: Captură video]