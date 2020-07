In articol:

Alina Pușcaș a făcut dezvăluiri despre momentele grele prin care a trecut în urma diagnosticării cu COVID-19. După ce a fost nevoită să se îndepărteze de familie și prieteni și după situația nefericită prin care a trecut, aceasta a fost acuzată de nenumărați fani că a înscenat totul, atât ea cât și colegii ei, Andrei Ștefănescu și Marcel Pavel.

Alina s-a simțiti nevoită să răspundă fanilor care au atacat-o virtual, astfel spunând: ”Pandemia scoate numai lucrurile rele din noi. La mine hatereala a fost mult mai mică. Am avut vreo zece persoane cu totul, pe care le-am și blocat și închis. Este contul meu public, pot să fac ce vreau. Dacă nu-mi convine ceva, elimin. Noi am fost mulți, noi am fost primii care am fost mulți. Niciunul dintre noi nu își dorea, sub nicio formă, pentru toți banii din lume, să fie departe de familie”, a explicat Alina Pușcaș.

”Am avut fericirea de a nu fi dată afară dintr-un magazin sau alungată dintr-un parc. Dar, înainte să se testeze Marcel Pavel și presa bubuise peste tot, s-a creat o panică generală. Drept urmare, s-a întâmplat ca anumiți părinți de la grădinița la care am copiii, să-și manifeste cumva nemulțumirile”, a declarat Alina.

Citeste si: S-a automutilat! Viorel a trăit drama vieții: „Eram cu drujba și...”

Citeste si: Culița și Iancu Sterp, incident cu mașina: ”Am dat-o în bară”

Citeste si: Iohannis a decis. Primele măsuri pentru starea de urgență! News Alert

Primele mesaje transmise de Alina Pușcaș, din spital

Mai multe vedete ale aceluiași trust au căzut pradă nemilosului COVID-19, iar printre acestea se numără și Alina Pușcaș. Frumoasa prezentatoare a declarat oficial în urmă cu o zi că a fost, într-adevăr, infectată cu noul coronavirus, dar că starea ei de sănătate este una bună. Totodată, Alina a mărturisit recent, de pe patul de spital, că este optimistă și că se bucură că se imunizează cu această ocazie.

„Vă mulțumesc foarte mult pentru mesajele voastre și vreau să vă liniștesc. Da, foarte bine, aleluia, felicitări, ar trebui să mă felicitați că sunt pozitivă și asimptomatică. Sunt într-o situație extraordinar de bună. Eu nu fac decât să aștept negativizarea și atât.

Nu am nici un fel de tratament, nu am ce să tratez, practic. Eu sunt chiar fericită că mă imunizez cu această ocazie și nu voi mai trăi acea panică permanentă că ma voi infecta și nu voi știi cum voi reacționa. Asta este reacția mea la „drăguțul” Covid.”