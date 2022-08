Alina Pușcaș se confruntă cu probleme de sănătate! Prezentatoarea TV a vorbit abia acum despre starea sa: „Sunt varză. Sunt toată umflată”

In articol:

Alina Pușcaș se numără printre cele mai îndrăgite prezentatoare TV de la noi din țară, iar de-a lungul carierei sale, aceasta a reușit să atragă de partea sa o mulțime de fani, care îi stau alături la orice pas. Vedeta este foarte activă pe rețelele de socializare, în special pe Instagram, acolo unde păstrează frecvent legătura cu admiratorii săi, ținându-i la curent cu aproape tot ce se întâmplă în viața

sa, împărtășind cu aceștia atât momentele bune, cât și cele mai puțin plăcute.

Așa s-a întâmplat și recent, căci prezentatoarea TV le-a povestit internauților că se confruntă cu mici probleme de sănătate, mai precis niște alergii, care nu îi dau pace sub nicio formă. Alina a mai spus că a încercat timp de doi ani să nu ia niciun medicament pentru aceste alergii, însă după ce s-a consultat cu mai mulți specialiști, aceasta a aflat că starea sa de sănătate poate fi agravată dacă nu își tratează alergiile.

Citeste si: Alinei Pușcaș i s-a făcut rău înainte de a urca pe scenă! Prezentatoarea TV a ajuns la perfuzii: „Am apelat la ajutoare”

„Azi sunt varză! Groaznic! Ochii inflamați, nas congestionat, strănut, voce afectată...Sunt toată umflată, ochii mă ustură. Sunt multe persoane care încearcă să evite medicamentele împotriva alergiilor, asta am făcut și eu vreo 2 ani de zile, dar în momentul în care am ajuns la alergolog mi-a spus că dacă lași genul ăsta de alergii agresive să te afecteze și nu o tratezi poți să ajungi să ai probleme grave la sistemul respirator, așa că cei care aveți probleme așa cum am eu, mergeți de urgență la alergolog.”, a declarat Alina Pușcaș pe rețelele de socializare.

Citeste si: Cine este Ilinca Munteanu, soția lui George Simion. “Viitoarea doamnă Simion are 24 de ani”- kfetele.ro

Citeste si: Vestea tristă a zilei despre Saveta Bogdan. Să ne rugăm pentru ea..- bzi.ro

Alina Pușcaș și soțul ei s-au căsătorit după cinci ani de relație

Alina Pușcaș a construit alături de partenerul său de viață o familie foarte frumoasă, însă un lucru pe care fanii prezentatoarei TV nu-l știau este că, ea și soțul ei s-au căsătorit abia după cinci ani de relație.

Citeste si: Alina Pușcaș, vacanță romantică alături de soțul ei! Prezentatoarea TV radiază de fericire: „Nebunii, relaxare, iubire”

Nu de mult, vedeta a vorbit despre acest aspect, explicând concret care au fost motivele pentru care a durat atât până când ea și tatăl copiilor ei au ajuns în fața altarului.

„Ne-am demonstrat fără să vrem cât de mult ne potrivim și ne dorim să fim împreună… De ce spun asta? Pentru că sunt multe cupluri care, din cauza nebuniei de început cu nopțile nedormite – pentru că așa este viața de bebeluș, să șantajeze emoțional părinții – nu rezistă.(...). Așa că noi am trecut testul acesta cu brio și, după ce i-am făcut pe toți trei, am considerat că putem să facem și pasul acesta, care să nu fie sub nicio formă o banală formalitate, ci o bucurie, o emoție ce a completat statutul nostru de cuplu și de părinți”, a declarat Alina Pușcaș, pentru Viva.ro.