Alina Pușcaș și soțul ei, prinși în fapt de propria fiică! Replica micuței i-a luat prin surprindere: "De ce ați stat închiși în dormitor?"

Pe lângă cariera de succes, Alina Pușcaș are și o familie frumoasă. Ea și soțul ei, Mihai Stoenescu, trăiesc o poveste de dragoste de 8 ani și sunt părinții a trei copii.

Prezentatoarea TV mărturisește că viața cu trei micuți nu este deloc ușoară, dar acest lucru nu îi împiedică pe ea și pe partenerul ei să petreacă și momente în intimitate.

Alina Pușcaș și soțul ei și-au obișnuit copiii cu momentele din intimitate: "Sunt foarte înțelegători"

Alina Pușcaș îmbină cu succes rolul de mamă cu cel de soție. Prezentatoarea TV se ocupă îndeaproape de cei trei copii, dar nu-și neglijează niciodată soțul. I-a obișnuit pe Alex, pe Melissa și pe Iris încă de mici cu gesturile tandre dintre ea și tatăl lor, însă mărturisește că se lovește uneori de întrebări din partea acestora: "Într-un weekend am rămas cu soțul în cameră dimineață un pic mai mult și, la un moment dat, am ieșit din cameră și Melissa mă întreabă: Dar ce ai făcut acolo? De ce ați stat închiși în dormitor? Păi am stat și eu cu tati, m-am pupat și eu un pic cu el! A, ok!

Deci ei sunt niște copii foarte înțelegători și tocmai pentru că de foarte mici le-am explicat destul de matur ce trebuie să se întâmple în general ca să fie totul în regulă și frumos și armonios, acum li se pare ceva normal așa. Așa ar trebui să obișnuim copiii, de fapt, cu lucruri din astea care să aibă legătură cu iubirea, cu atmosfera frumoasă, cu familia, nu cu scandaluri, certuri. Toți avem mici divergențe, discuții.", a povestit Alina Pușcaș, pentru playtech.ro.

Alina Pușcaș, secretul unei căsnicii fericite

Alina Pușcaș este de părere că o relație armonioasă între părinți este echivalentul unor copii fericiți. Vedeta susține că tocmai din această cauza ea și soțul ei nu uită niciodată să își facă timp unul pentru celălalt: "Noi suntem în continuare pe același principiu: părinți fericiți înseamnă copii fericiți și atunci noi trebuie să ne dăm aceste momente, să ni le oferim. Și culmea, și copiii au ajuns să ne trimită să ne facem aceste escapade, pentru că ei s-au obișnuit cu asta.", a mai spus Alina Pușcaș, pentru sursa citată.

