Alina Radi are mare grijă de aspectul ei fizic! Vedeta a surprins pe toată lumea când și-a dezvăluit secretul pentru un păr atât de lung: „Îmi pun muștar”

Alina Radi se numără printre cele mai frumoase artiste de la noi din țară și deseori este complimentată pentru podoaba ei capilară. De aceea, vedeta a dezvăluit recent secretul său pentru a avea un păr lung și sănătos, pentru care multe femei o invidiază.

Din pricina meseriei sale, Alina Radi trebuie să fie tot timpul aranjată și coafată.

Celebra artistă are o carieră înfloritoare în industria muzicală și este tot timpul solicitată pentru a cânta la evenimente, astfel că face tot posibilul pentru a arăta impecabil atunci când apare în fața oamenilor. Pe lângă talentul ei artistic, vedeta se poate lăuda cu o formă fizică de invidiat, dar și cu podoaba sa capilară. Artista are părul lung și strălucitor, iar de curând a dezvăluit și cum îl îngrijește. Alina Radi folosește măști de păr făcute de ea, din produse pe care toate femeile le au, cu siguranță, în bucătărie.

„Nu am vreun truc pentru păr. În general când se termină sezonul și se termină evenimentele încerc să folosesc placa de păr cât mai puțin posibil și atunci mai bag tot felul de tratamente în păr, dar vreau să îți spun că tot ce este natural: gălbenuș de ou, ulei de măsline, dar și muștarul sunt foarte bune. Eu doar cu chestii naturale mă dau. Am folosit și produse foarte scumpe și vreau să spun că nu mi-au fost de folos. Îmi pun muștar sau gălbenuș de ou în păr atunci când nu ies din casă, dar în general iarna îmi pun. Iarna îmi fac cocul acela de mămică cu tot amestecul acela cu de toate și stau așa cu el. A doua zi mă clătesc și îmi pun iară și fac asta aproape în fiecare zi. De exemplu fac o săptămână așa după care o săptămână pauză după iar îmi pun tratamentul natural în păr și tot așa...chiar mi-a crescut părul. Toată lumea mă întreabă ce îi fac de mi-a crescut părul atâta. Mai ales că eu nu am luat medicamente pentru păr, deci doar strict ce ține de natural” , a declarat Alina Radi pentru Click.ro.

Alina Radi a dezvăluit ce produse folosește pentru îngrijirea părului [Sursa foto: Instagram]

Alina Radi a rămas fără voce

Viața de artist nu este tot timpul ușoară, lucru pe care Alina Radi poate să îl confirme. Recent, vedeta a povestit că s-a confruntat cu ceva probleme, după ce a avut o perioadă plină de evenimente unde a fost invitată să cânte. După ce, la unul dintre ele, a fost afectată de aerul condiționat și s-a confruntat cu o răceală dureroasă, care a lăsat-o fără voce, Alina și-a onorat, totuși, angajamentele și a mers să cânte și la alte nunți. Din păcate, la una dintre ele, artista a constatat că nu mai are deloc glas, așa că nu a mai continuat programul artistic.

„Am avut înainte cu o săptămână patru evenimente, pentru că așa este omul, hai să mai iau unul, încă unul, deși am spus că nu îmi voi mai lua atâtea evenimente într-o săptămână, profităm că mai este încă sezon, pentru că după aceea stagnăm toată iarna. Ultimul eveniment la care am putut să cânt mi-a dat temelie, să spun așa. Am cântat în climă și am amuțit, efectiv am amuțit de tot, nu mai puteam scoate două cuvinte.(...) Am făcut repaus vocal, vineri m-am prezentat la nuntă, puteam vorbi, nu mi-am dat seama că vocea mea nu merge să cânt, mă gândeam că dacă merge să vorbesc, pot cânta. Am pus mâna pe microfon, am salutat, formația a început să cânte, oamenii s-au ridicat de la mese, au venit pe ringul de dans... Și, când am început să cânt, nimic, dar nimic! Vocea mea a luat-o razna rău de tot, am oprit muzica. Cântam două versuri, al treilea nu mai ieșea, nu se mai auzea. Mi-am cerut scuze, mirii știau în ce stare sunt, însă nu puteam să nu merg pentru că ar fi considerat că mi-am luat alt eveniment. E greu de crezut că de la o răceală nu poți cânta. Sâmbătă aveam două evenimente. La unul m-am prezentat, am onorat doar cu prezența, nu am putut cânta, la celălalt am pus pe altcineva în locul meu. Iar la al treilea, colegul meu a trebuit să pună o altă solistă în locul meu, era și o nuntă destul de grea, erau 700 de persoane”, a declarat Alina Radi, conform Spynews.