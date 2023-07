Alina Radi, suspectă de o boală cruntă! Vedeta a făcut mărturisiri dureroase, după ce a slăbit 12 kilograme într-o săptămână: „Merg să mă operez în Turcia”

In articol:

Alina Radi are 34 de ani și se bucură de o carieră înfloritoare în domeniul muzical. Vedeta este o celebră cântăreață de muzică populară, dar și de petrecere, fiind solicitată la multe evenimente pentru a întreține atmosfera. Pe lângă meseria ei, care o face extrem de fericită, Alina are și un fiu dintr-o relație anterioară, pe Dario.

Celebra interpretă se împarte cu brio între viața de artistă și cea de mămică, iar uneori băiețelul ei o însoțește la spectacole.

Chiar atunci când viața ei părea că intră pe un făgaș normal, Alina Radi a trecut prin momente de cumpănă. Artista a mers la un control medical din cauza unor probleme cu pulsul, știind deja că are o afecțiune la inimă, dar nu atât de gravă. Ajunsă în fața cadrelor medicale, acestea i-au dat vedetei o veste care a speriat-o extrem de tare. Medicii i-au spus Aline Radi că are un nodul în gât și că ar putea fi semnul cancerului, iar cântăreața a rămas șocată. Alina a mărturisit că a trecut prin câteva zile de groază și a slăbit exagerat de mult în ultima săptămână.

„Da, am slăbit foarte mult, am 58 de kg, niciodată nu am avut atât, eu sunt și înaltă. Am slăbit din cauza stresului. Am mers la medic pentru a îmi face un control la inimă, aveam tensiunea foarte mare, pulsul foarte crescut, mă gândeam că ceva nu este ok. Eu și sora mea, ne-am născut cu o valvă mai subțire la inimă, care nu pulsează sau nu primește aer suficient, așa ni s-a spus în trecut. Eu am fost scutită de sport foarte mulți ani. La inimă mi s-a spus că este totul ok, însă când a urcat cu acel aparat spre gât, mi s-a spus: Ai un nodul la gât. În acel moment mi s-a tăiat filmul, am întrebat dacă este cancer, mi s-a spus că nu știe, dar trebuie să urgentez controlul, să merg în regim de urgență să fac investigații. Nu am găsit loc, am mers la privat, m-au programat după 4,5 zile”,

a declarat Alina Radi pentru Spynews.ro

Ce diagnostic i-au pus medicii Alinei Radi

După ce a mers la primul control, Alina Radi nu și-a mai putut găsi liniștea. Au urmai în viața ei câteva zile pline de stres și de gânduri, în care și-a făcut chiar și planuri împreună cu sora ei, în cazul în care vedeta ar fi diagnosticată cu o boală nemiloasă. Cântăreața a recunoscut că a apelat chiar și la ajutorul internetului și a citit despre simptomele pe care le avea, însă nu a fost cea mai bună idee, căci lucrurile pe care le-a descoperit în online au făcut-o să se panicheze și mai tare. Totuși, după aproape 3 zile pline de incertitudini, Alina Radi a primit rezultatele analizelor, care i-au adus vești bune. Din fericire, vedeta nu se confruntă cu niciun tip de cancer, însă are un chist în zona gâtului, pe care trebuie să îl țină sub observație, iar mai apoi, să îl trateze.

„Am stat cu inima în gât și eu și sora mea, ea deja își făcea planuri că vinde tot și merg să ma operez în Turcia sau Viena. Mi-am făcut analizele, au mai durat și acestea 2,3 zile. Stresul acela a fost crunt, nu am fost niciodata o femeie bolnăvicioasă. Mi-au gasit un nodul tiroidian, nu puteam să mănânc mâncare solidă, doar lichide. Eu practic nu puteam să înghit datorita inflamației pe care o aveam în gât, iar eu am corelat cu nodulul. Din cauza acestui nodul am stări de nervozitate, tensiunea ridicată, pulsul mărit. Toate semnele duceau spre această boala nemiloasă. Am făcut și greșeala pe care o facem toți, m-am pus pe căutăt și citit. Mulțumesc lui Dumnezeu, au ieșit analizele bune, mai am de făcut câteva investigații de făcut. Când am făcut investigațiile pentru nodul, medicii mi-au găsit și un chist în zona gâtului, nu este grav, trebuie ținut sub observație, o dată la 6,7 luni, să vedem dacă stagnează sau crește. În funcție de asta vom vedea ce tratament îmi trebuie pentru a se retrage sau poate ar trebui scos, operat dacă nu se retrage”, a mai declarat Alina Radi.