Alina Radi vorbește despre starea Danei Roba, dupa ce aceasta s-a trezit! Ce vești a primit de spital, de la familia vedetei?: „Altceva nu mai știu”

Dana Roba a trecut prin clipe de neimaginat, după ce soțul ei a lovit-o cu un ciocan până când a ajuns în stare gravă la spital. Vedeta a suferit o operație pe creier care a durat nouă ore, iar ulterior sora ei a anunțat că s-a trezit din comă și a rostit primele cuvinte.

Alina Radi, declarații despre starea de sănătate a prietenei ei

Prietena make-up artistei, Alina Radi, a povestit cum se simte fosta iubita a lui Nicolae Guță în acest moment.

Dana Roba a fost operată pe creier timp de nouă ore, după ce a fost atacată cu bestialitate de soțul ei și a ajuns în stare gravă la spital. Dana Roba s-a trezit din comă iar Alina Radi, prietena ei, a povestit ca starea de sănătate a vedetei este stabilă și că este conștientă și vorbește.

„ Dana s-a trezit, vorbește, altceva nu mai știu.” a spus Alina Radi în exclusivitate pentru Viva.ro.

Întrebată dacă avea informații despre problemele din relația Danei Roba, Alina a mărturisit că prietena ei nu obișnuia să vorbească de chestiuni personale, dar nici nu părea că situația cu soțul ei e atât de gravă.

„Nu lăsa de înțeles că are probleme”, a declarat Alina Radi, despre Dana Roba.

Dana Roba, primele cuvinte după ce s-a trezit din comă

Acum câteva zile, familia Danei a anunțat că femeia s-a trezit din comă și că a rostit primele cuvinte Se pare că deși există progrese în ceea ce privește starea de sănătate a Danei Roba, situația este încă critică.

Dana a rostit totuși primele cuvinte, sub forma unei întrebări sfâșietoare: „De ce s-a întâmplat asta”.

„Dana s-a trezit. Este conștientă, dar nu își amintește exact ce s-a întâmplat. Este ținută sub somnifere și calmante pentru că orice emoție o poate afecta fatal.

Ea nu are voie să-și amintească nimic pentru că orice plâns, orice emoție o poate afecta fatal. Dacă plânge îi pufnește sângele pe nas și pe urechi. Noi nu vrem să își amintească pentru că o poate afecta enorm. A făcut progrese, este conștientă și vorbește. Prima dată ne-a întrebat „De ce s-a întâmplat asta?' Are mâinile rupte, este toată vânătă pe mâini. Este ținută sub observație medicală pentru că se află, în continuare, în stare critică.

Fetele apropiate au mers la ea să o viziteze, dar, din păcate, mai rău îi făceau. Ea nu are voie să se streseze, să încerce să facă efort să-și amintească ceva. Momentan are nevoie de liniște, trebuie să treacă cele 12 zile critice. Vom vedea ulterior ce ne va spune medicul. Ni s-a spus să nu ne bucurăm prea mult pentru că este riscant fiecare pas. Va trebui să-i fie scos tubul de drenaj și atunci vom vedea ce se va întâmpla’, au declarat apropiații vedetei, în exclusivitate, pentru FANATIK.