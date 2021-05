Alina și Ilan Laufer au decis. Părinții nu își vor boteza gemenii dintr-un motiv șocant: "Nu vom face botez..."

In articol:

Alina Laufer a născut prematur, în data de 15 februarie, gemeni. Pentru o perioadă destul de lungă de timp, soția politicianului a stat internată în spital cu aceștia. După ce au fost externați, vedeta a primit tot mai multe întrebări despre creștinarea bebelușilor. Incredibil ce a răspuns.

Alina Laufer nu își botează gemenii

În ultima perioadă, Alina Laufer a primit extrem de multe întrebări despre botezul micuților. Cu toate acestea, vedeta nu a vrut să dea prea multe detalii despre subiectul acesta, până, astăzi, când a vorbit, în cadrul unui interviu, despre motivul pentru care nu își creștinează gemenii.

Mai exact, soția politicianului a dezvăluit faptul că la evrei nu există acest obicei și va trebuie doar să respecte circumcizia pentru băiețel. Însă, Nathaniel a fost prea mic și au așteptat momentul potrivit.

“Nu vom face botez, la evrei nu există acest obicei. Va trebui să facem circumcizia, însă Nathaniel a fost prea mic. Nu puteam face acum, în pandemie, petrecere. O să facem însă un party cu prietenii și familia cand scăpăm de pandemie”, a explicat Alina Laufer.

De asemenea, Alina Laufer a mai adăugat faptul că a pornit și într-o mică călătorie alături de familia ei, iar totul a decurs perfect.

“Am plecat cu cei mici. Am fost la părinții mei, în Prahova. Am vrut să vedem dacă ne descurcăm, au fost foarte cuminți și am căpătat curaj. Vrem să plecăm cu ei în vacanță, pentru că am stat foarte mult în spital și în casă. Suntem doi părinți fericiți, eu și Ilan ne sincronizăm perfect. Mă ajută la băiță și a făcut și o tură de noapte”, a mai dezvăluit soția lui Ilan Laufer în cadrul interviului oferit de acasă.