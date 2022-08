Alina Sorescu a crescut considerabil tariful pentru evenimentele private! Divorțul i-a băgat mai mulți bani în buzunar

In articol:

Se pare că divorțul prin care trece Alina Sorescu a venit la pachet cu neplăceri, dar și cu avantaje financiare. În aceste momente, artista se luptă cu fostul partener de viață în procesul de divorț.

Se ocupă de una singură de creșterea celor două fiice ale sale și, de când a făcut anunțul despărțirii, a atras o mulțime de oameni care o susțin, care empatizează cu povestea ei și care, de fiecare dată, îi lasă o vorba bună pentru a o încuraja să treacă peste acest impas din viața ei cu capul sus. Pe lângă durerile sufletești de care a avut parte în relația cu fostul soț, se pare că divorțul a adus-o în atenția oamenilor și a propulsat-o în carieră. Acum, artista pare că și-a pus un nou tarif pentru a cânta la petrecerile private.

Alina Sorescu și Adrian Ciucu și-au spus adio în urmă cu câteva luni, însă procesul de divorț dintre cei doi este în plină desfășurare. Se pare că ieșirea în față a artistei i-a adus și încredere pentru a crește prețul cântărilor la evenimentele private.

Care este noul tarif al Alinei Sorescu la evenimente

De când s-a concretizat despărțirea dintre cei doi, Alina Sorescu și soțul său au fost prezenți constant pe primele pagini ale ziarelor de scandal. În ciuda neplăcerilor de care a avut parte de pe urma divorțului, artista a avut și de câștigat pe de altă parte.

Concret, Alina Sorescu cerea, înainte de a ocupa primele pagini ale ziarelor, 2 000 de euro pentru a veni la un eveniment privat. Acum, însă, prețul s-a dublat, artista cerând 4 000 de euro pentru prestația sa, conform romaniatv.net.

Alina Sorescu a împlinit recent 36 de ani

Alina Sorescu a împlinit 36 de ani și a avut parte de o petrecere alături de cele mai apropiate persoane din viața sa. Odată cu împlinirea acestei vârste, artista a privit către viața ei și a tras niște concluzii valoroase despre ce a trăit până în acest moment. În cadrul unei postări pe rețelele de socializare, cântăreața și-a exprimat sentimentele cu privire la perioada nu prea plăcută pe care o traversează în aceste momente.

„ Fiecare an e diferit, fiecare an este altfel în felul său. Am simțit solidaritatea oamenilor care mi-au fost alături în toate momentele. Acum, în perioada asta de vară, e mai liniște. Lucrurile merg așa cum au pornit, dar sperăm că într-o manieră firească, așa cum e firesc să fie acum.

Nu există vreo schimbare între timp. Am vrut să fiu fericită de ziua mea, să mă gândesc că totul e bine și să iau partea bună a lucrurilor.

Am învățat despre mine că sunt mai puternică decât credeam. Am observat că lucrul ăsta se simte. Simte toată lumea schimbarea asta la mine, o schimbare în sensul bun. Am mai multă încredere că ceea ce simt eu că e bine. Îmi doresc să fiu bine, evident, că nimeni nu își dorește să plângă. Nu cred că e cineva să își dorească asta.

Sunt și momente, iată, din care trebuie să înveți. Nu vreau să mă gândesc acum la regrete, deocamdată simt că e un moment din care trebuie să învăț. Mai vedem”, a spus Alina Sorescu recent.