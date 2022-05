Alina Sorescu, adevărul din spatele divorțului! Când s-a despărțit, de fapt, de Alexandru Ciucu? „Lucrurile nu s-au întâmplat peste noapte”

In articol:

Alina Sorescu traversează o perioadă destul de delicată pe plan personal, după ce ea și Alexandru Ciucu, cel care i-a fost soț circa 12 ani, au decis să divorțeze. Totul a ieșit la iveală în urmă cu câteva luni, atunci când pe portalul instanțelor de judecată a apărut un document conform căruia designerul de modă încerca să obțină custodia fetițelor pe perioada procesului.

Judecătorii, însă, au decis ca cele două să rămână cu vedeta de televiziune, însă, se pare că tatăl lor continuă această luptă.

Blondina a venit la Teo Show și a făcut mai multe dezvăluiri din culisele divorțului dintre ea și tatăl copiilor ei. De asemenea, ea a dezvăluit că divorțul și-a pus amprenta asupra ei, dând jos cam 5-6 kilograme.

„Suflețelul meu este încrezător că lucrurile se vor așeza, că așa e viața și cu bune și cu rele. Nu sunt nici prima, nici ultima. Așa se întâmplă în viață, să trecem și prin momente mai puțin plăcute, dar pe care să ni le asumăm demn și să mergem mai departe cu fruntea sus pentru copii

E o perioadă sensibilă pentru că eu am depus actele de divorț. Deocamdată noi vorbim de o ordonanță prin care să fie stabilit domiciliul fetelor până când se va soluționa acest proces. Lucrurile nu s-au întâmplat peste noapte, ci în timp. Divorțul nici nu s-a întâmplat încă, e o perioadă lungă”, a început Alina Sorescu să povestească în emisiunea lui Teo Trandafir.

Când s-au despărțit Alina Sorescu și Alexandru Ciucu? Dezvăluiri neașteptate în emisiunea lui Teo Trandafir

Zvonurile unui divorț iminent între cei doi nu au început să circule încă de anul trecut, când designerul de modă ar fi fost văzut în compania altei femei. Chiar dacă până acum ambii au negat că ar avea probleme în relație, iată că adevărul a ieșit la iveală. Se pare că Alina Sorescu și Alexandru Ciucu s-au despărțit încă din luna februarie, atunci când acesta a plecat la niște cursuri, în Paris.

Vedeta de televiziune nu a putut să dea prea mult detalii despre divorț, căci este încă în curs de desfășurare și foarte departe de a se termina. În schimb, Alina Sorescu spune că, în continuare, își vede de viața ei profesională și are grijă ca cele două fiice ale ei, Carolina și Raisa, să aibă parte de cea mai bună educație posibilă, chiar și în condițiile actuale.

„De la începutul anului, din februarie (n.r. s-au separat). Deocamdată este complicat să intru în aceste detalii (n.r. despre despărțire), încă vorbim de domiciliul fetelor. Într-adevăr, eu am câștigat în primă instanță, dar el epuizează toate căile de atac și atunci nu e cazul să vorbim atâta timp cât lucrurile nu le-am clarificat, iar situația este departe de a se termina. Nu am de ales decât să-mi văd în continuare de treabă, de munca mea, să cresc fetițele, așa cum am făcut-o și până acum armonios.

Lucrurile nu s-au întâmplat peste noapte, nu sunt genul de om care ia decizii peste noapte. Lucrurile s-au întâmplat în timp, iar acum trebuie să vedem ce și cum. Eu merg înainte”, a mai spus Alina Sorescu la Teo Show.