Alina Sorescu, despre relația cu tatăl său, la "Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat"

Alina Sorescu a fost în această dimineață în studioul matinalului "Dimineața pe doi cu Greeg și Cernat", difuzat simultan la Radio Impuls și Kanal D2 și a făcut mărturisiri emoționante despre relația specială pe care aceasta o are cu tatăl sau. Cel care i-a dat viață este un adevărat sprijin pentru frumoasa artistă încă de la debutul pe scenă, pe când avea doar 11 ani.

"Tata este ajutorul meu și este până la urmă cel mai bun exemplu pentru părinții copiilor mei (n.r. copiii din trupa "Picii lui Sorească"), de părinte care și-a îndrumat copilul către talentul sau pe care i l-a remarcat. Și am nevoie de ajutor logistic pentru că nu e ușor. Tatăl meu nu a avut o meserie care să aibă legătură cu muzica. Tată a fost cartograf. Și mama la fel", le-a împărtășit Alina Sorescu lui Greeg și Cosmin Cernat.

Alina Sorescu le-a povestit fanilor matinalului "Dimineață pe doi cu Greeg și Cernat" și despre experiența extraordinară de a cânta în duet cu unul dintre cei mai cunoscuți artiști italieni ai tuturor timpurilor.

Artista a fost invitată să cânte pe scenă, alături de celebrul cântăreț italian Al Bano în cadrul concertului aniversar al acestuia organizat cu ocazia împlinirii a 80 de ani de viață.

"A fost un concert fabulos, o atmosfera incredibilă. Lumea în picioare, A fost într-adevăr fantastic. Energia acestui mare artist este incontestabilă și sunt onorată că am cântat împreună. A fost orchestra simfonică pe scenă, band-ul sau din Italia. Am cântat <Ci sara> și <Sharazan>, celebrele melodii pe care în original le cânta alături de Romina Power. La final, alături de mine, au venit și Paula Selling și soprana Silvia Micu, prezente și ele ca invitate ale lui Al Bano și cu toții, alături de public, am cântat <Felicita>", a povestit Alina Sorescu.

