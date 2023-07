Alina Sorescu îi dă replica lui Ștefan Farrell, după ce fostul iubit al Biancăi Rus i-a făcut ochi dulci. A dezvăluit ce s-a întâmplat, de fapt, atunci când a sunat-o: "Acum câteva luni"

In articol:

De când este o femeie singură, Alina Sorescu are o mulțime de admiratori care îi fac curte fără rețineri, însă bineînțeles, blondina are cu totul și cu totul alte preocupări în prezent, mai ales că se află în divorț cu tatăl fiicelor ei, trebuie să aibă grijă de micuțele sale, dar și să se ocupe de business-ul pe care îl are de ceva vreme.

Ei bine, se pare că un admirator al vedetei nu s-a sfiit deloc să recunoască public că a pus ochii pe Alina Sorescu. Este vorba despre Ștefan Farrell, cunoscut și care ”Regele modelling-ului”, care este și fostul iubit al cântăreței Biancăi Rus. Bărbatul a făcut mai multe declarații despre Alina și a spus că își dorește ca aceasta să facă parte din viața lui.

Așa cum era de așteptat, Alina Sorescu nu a dat curs avansurilor bărbatului și la scurt timp după declarațiile publice ale lui Farrell, blondina a venit și cu o primă reacție.

”Am fost contactată telefonic profesional acum câteva luni pentru un festival în toamnă, la Cluj, colaborare care nu se va concretiza. Mai mult nu mai am ce să comentez”, a fost mesajul trimis de artistă, după declarațiile lui Farrell, pentru Cancan.ro.

Ce a spus Ștefan Farrell despre Alina Sorescu

Nu cu mult timp în urmă, Ștefan Farrell a făcut o serie de declarații despre Alina Sorescu, spunând că este o femeie frumoasă și chiar își dorește să o aibă alături de el, însă a recunoscut și el că blondina nu a

dat curs cuvintelor frumoase pe care el i le-a spus.

De asemenea, designer-ul a mai spus și contextul în care s-au cunoscut, dar a mai precizat și că a avut o discuție cu femeie chiar despre divorțul în care este implicată în prezent cu tatăl fiicelor ei, Alexandru Ciucu.

“Am sunat-o să-mi cânte la un eveniment, a fost foarte drăguță. Am vorbit despre divorțul ei, mă știa de la TV și de la soțul ei. I-am zis unui designer că-mi place tipa și, sigur, s-a speriat, fiind în divorț. I-o fi spus persoana respectivă și s-a speriat, că altfel o cuceream. Nu vrea să dea atenție niciunui bărbat. I-am trimis un mesaj, două și nu a răspuns, bănuiesc că nu vrea să aibă probleme cu divorțul. Dar mie îmi place, o vreau”, a declarat Ștefan Farrell, pentru aceeași sursă.

Alina Sorescu [Sursa foto: Instagram]