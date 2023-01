Alina Sorescu, mai hotărâtă ca niciodată, după divorțul de Alexandru Ciucu: „Voi trece direct la fapte”. Nu a crezut niciodată că se va ajunge la așa ceva

In articol:

Alina Sorescu este una dintre cele mai cunoscute artiste de la noi din țară. Vedeta a avut o relație de 12 ani cu fostul soț, însă anul acesta au hotărât să meargă pe drumuri separate.

Alina Sorescu, schimbată după divorțul de Alexandru Ciucu

Cei doi au împreună două fetițe, care au rămas în grija mamei după divorț.

Invitată în platoul emisiunii Teo Show, Alina Sorescu a vorbit despre cum arată viața ei după divorțul de Alexandru Ciucu, bărbatul care i-a fost soț timp de 12 ani. Vedeta se simte mult mai încrezătoare și a început să se iubească mai mult. Alina Sorescu este recunoscătoare pentru tot ce a trăit până acum și este de părere că timpul le rezolvă pe toate, chiar dacă s-ar află într-un impas.

Alina Sorescu nu se lasă afectată de cele petrecute în viața sa, ba mai mult crede că a renăscut după separarea de soțul ei și susține că anul acesta va trece direct la fapte, concentrându-se pe familie și carieră.

„ Sunt un om foarte tolerant, un om care are foarte multă răbdare născută și antrenată, pentru că așa îmi e felul, să las de la mine, să dau timp celuilalt de lângă mine. Uneori e bine, alteori nu. Timpul mi-a arătat că uneori nu a fost bine să fac așa, dar pentru mine răbdarea este un atu, nu că las de la mine, ci că am răbdare ca lucrurile să se așeze. Cred că întotdeauna timpul le rezolvă pe toate.



Cred că am început să arăt o nouă față a mea anul ăsta, simt că am renăscut și în anul care vine voi trece direct la fapte. Simt că am mai multă încredere în mine, simt că mă prețuiesc mai mult, simt că sunt mai atentă la primele semnale pe care le simt în legătură cu orice și oricine, am o intuiție foarte bine dezvoltată și voi avea încredere în ceea ce simt de acum încolo.”, a mărturisit Alina Sorescu, în platoul emisiunii Teo Show.

Alina Sorescu [Sursa foto: Instagram]

Alina Sorescu nu se gândește la o nouă relație amoroasă

După divorțul de tatăl copiilor ei, Alina Sorescu nu se gândește încă la o nouă relație amoroasă, ci își dorește să-și îndrepte atenția asupra fiicelor ei și a carierei sale la care a muncit ani la rând. Artista a făcut publică vestea divorțului la începutul anului 2022 și dorința sa a fost ca fetițele ei să locuiască împreună cu ea. În urma procesului, Alina Sorescu a câștigat custodia fiicelor sale, iar acum tot ce își dorește este să petreacă cât mai mult timp alături de ele și să își continue activitatea profesională.

„ Nu o să mă facă asta mai inabordabilă, nu în sensul altei relații, deocamdată nu mă gândesc la asta. Totul e foarte recent, iau lucrurile ușor și nu mă gândesc la asta. Am lucruri la care să mă gândesc și îmi umplu fiecare zi cu fetițele, activitatea mea artistică, am o viață plină și sunt recunoscătoare pentru toate lucrurile pe care le trăiesc, pe care le-am consolidat, pentru că la mine totul e adunat în mulți ani de muncă și culeg roadele într-un fel.”, a mai adăugat Alina Sorescu.

Alina Sorescu, despre divorțul de Alexandru Ciucu

Alina Sorescu nu s-ar fi gândit niciodată că va ajunge în punctul în care va trebui să se separe de bărbatul care i-a fost alături timp de 12 ani. Cu toate acestea, vedeta încearcă să meargă mai departe și le oferă fetițelor ei tot ce au nevoie pentru a nu simți lipsa tatălui lor. Alina Sorescu este împăcată cu tot ce s-a petrecut în viața sa și susține că trebuie să fie puternică pentru fiicele sale, indiferent că trece prin momente bune sau mai puțin bune.

„ Fetițele nu sunt neliniștite, apele sunt, dar să sperăm că vom găsi liniștea de care au nevoie în mod speciale ele.



(...) Nici nu mă gândeam că eu voi ajunge vreodată în situația aceasta, nu m-am gândit niciodată că mie mi se va întâmpla asta, dar așa a fost să fie, sunt lucruri în viața și bune, dar și mai puțin bune. Încercăm să învățăm din lecțiile pe care Dumnezeu le dă să le trăim”, i-a mai dezvăluit artista lui Teo Trandafir.

Alina Sorescu și fiicele sale [Sursa foto: Instagram]