Alina Sorescu, pregătită de un nou început, în plin divorț. A vorbit deschis despre asta: "Am simțit că e momentul!"

Alina Sorescu pare să o ducă din ce în ce mai bine, după anunțul divorțului de Alexandru Ciucu. Artista se bucură de un succes răsunător pe plan profesional, iar acum a vorbit despre un nou început, în cariera sa muzicală.

Alina Sorescu: "Am simțit că e momentul să cânt din nou și singură"

După succesul pe care l-a avut cu trupa ei de pici, Alina Sorescu a decis că este momentul să facă o schimbare pe plan profesional. Este vorba despre decizia de a cânta din nou singură, după o perioadă bună în care a luat o pauză de la cariera solo. Artista a dezvăluit că în curând va lansa o piesă intitulată "Tot ce-a fost, a fost", care pare să fie inspirată chiar din propria experiență de viață: "Lansez în curând un cântec nou, singură de data asta, pentru că îmi era dor să cânt și abia aștept să lansez piesa și să aflu părerea publicului, feedbackul din partea celor care o vor asculta. O să spun toate informațiile pe Facebook și pe Instagram.

Iată că "Picii lu’ Soreasca" a devenit un brand, un proiect care a câștigat mult teren și am ajuns să fiu cea mai cunoscută în zona aceasta a copiilor, alături de trupa mea. Așa că am încercat să turez motoarele pe această direcție și uite că ne-a ieșit și sunt foarte mândră de asta, faptul că reușim să scoatem în fiecare an câte 2 melodii noi, fiecare cu videoclip, facem și show-uri de anvergură, e o mare satisfacție pentru mine.

Evident că între timp am și născut două fetițe, au fost perioade în care, ca orice femeie, am fost puțin ocupată și cu lucrurile de această natură, așa că acum am simțit că e momentul să cânt din nou și singură. Eu am mai făcut piese, chiar și când cântam cu picii, dar acum e un comeback redutabil.", a declarat Alina Sorescu, pentru impact.ro.

Alina Sorescu [Sursa foto: Facebook]

Fetițele Alinei Sorescu îi calcă pe urme artistei

Alina Sorescu a dezvăluit că nu este singura din familie care are o pasiune pentru muzică. Și fetițele ei par să aibă înclinații spre acest domeniu, după cum însăși artista mărturisește: "Amândouă au inclinații, au ureche muzicală și simțul ritmului, le place să cânte cu mine, vin și ele din când în când la cursurile mele, știu toate melodiile mele, știu toate melodiile Iulianei Beregoi, ale Anei Beregoi și tot ce cântă puștii din ziua de azi. Mi-ar plăcea să își descopere poate, la un moment dat, o latură artistică de o anumită natură. Încă sunt micuțe, au 6 și 8 ani.", a mai spus Alina Sorescu, pentru sursa amintită.

Alina Sorescu, alături de fetițele ei [Sursa foto: Instagram]