Alina Sorescu, primul Paște fără fiicele ei! Artista face mărturii copleșitoare: "Va fi atipic" | EXCLUSIV

Relația dificilă dintre Alina Sorescu și fostul său soț a prins proporții în momentul în care instanța a decis ca micuțele fetițe ale artistei să locuiască o săptămână alături de mama lor, urmând ca săptămâna următoare să locuiască cu tatăl lor.

Această decizie nu a fost deloc pe placul artistei, fiind de părere că un asemenea program haotic ar fi total în defavoarea micuțelor care, în această etapă a vieții, au nevoie de reguli, o rutină și un program foarte bine stabilite. Acum, îi afectează și sărbătoarea de Paște.

Alina Sorescu nu petrece Paștele cu fiicele ei

Anul acesta, Paștele nu va mai fi o sărbătoare completă pentru Alina Sorescu, deoarece va fi departe de fiicele ei. Artista ne-a vorbit despre tradițiile pe care totuși le va respecta și cu cine va sta la masă de sărbători.

"Paștele anul acesta pentru mine va fi atipic, având în vedere situația nouă în care mă găsesc eu, se găsesc fetițele, dar voi petrece ca de obicei, chiar dacă nu cu ele, alături de familia mea extinsă, de părinții mei, mătușile, verii, unchii mei la Roșiorii de Vede, acolo unde petrec de când mă știu Paștele și Crăciunul. E o tradiție pe care am păstrat-o de la bunica mea, care ne-a învățat că orice ar fi e important ca de sărbători familia să se reunească. Când spun Paște, când spun Crăciun, mereu mă gândesc la bunica mea, care ne învăța lucruri, tradiții, obiceiuri, ne dădea sfaturi mie și prietenilor mei, am crescut foarte uniți, mama are două surori de care este foarte apropiată și mereu ținem cu dinții de această tradiție pe care ne-a dat-o mamaie." , a mărturisit Alina Sorescu.

Alina Sorescu, totul despre procesul pentru custodia fiicelor ei

Alina Sorescu se află în plin proces cu Alexandru Ciucu, fostul ei soț, de care a decis să divorțeze în urmă cu ceva timp. Instanța a hotărât ca fetițele lor să stea o săptămână cu mama și una cu tatăl. Alina Sorescu nu este de acord cu acest program, motivând că poate deveni un haos pentru micuțele ei. Într-un interviu exclusiv, ne-a spus părerea sinceră despre toată situația prin care trece.

"S-a tot vorbit și comentat. E o situație delicată prin care trecem acum, e vorba de un proces care încă nu este finalizat. Mai mult decât am declarat pe Facebook, nu am ce să spun în momentul de față, decât că am încrederea ca decizia finală să fie una în interesul fetițelor, acela de a avea o stabilitate din toate punctele de vedere: emoțională, de creștere, o continuitate a parcursului școlar. Ideea ca două fetițe de 9 și 6 ani să trăiască într-un mediu statornic fără să fie plimbate dintr-o parte în alta.", a declarat Alina Sorescu,în exclusivitate, pentru WOWbiz.

