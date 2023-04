Alina Sorescu și-a deschis sufletul pentru WOWbiz! Ce se întâmplă în procesul pentru custodia fiicelor ei: "Am încredere ca decizia finală să fie una în interesul fetițelor" | EXCLUSIV

In articol:

Alina Sorescu a vorbit despre noua melodie lansată, despre cum se pregătește pentru Paște, având în vedere că întâmpină o situație nouă, despre evenimentul la care participă pentru strângerea de fonduri, dar și despre procesul pentru custodia fetițelor.

Într-un interviu acordat Andradei Bratovianu, artista a vorbit și despre noua sa piesă, prin care încearcă să arate că este foarte important să-ți găsești puterea de a zâmbi. Cu toate acestea, Alina nu trece printr-o perioadă prea fericită, pentru se confruntă cu fostul soț, Alexandru Ciucu, pentru custodia fetițelor.

Alina Sorescu, totul despre procesul pentru custodia fiicelor ei

Alina Sorescu se află în plin proces cu Alexandru Ciucu, fostul ei soț, de care a decis să divorțeze în urmă cu ceva timp. Instanța a hotărât ca fetițele lor să stea o săptămână cu mama și una cu tatăl. Alina Sorescu nu este de acord cu acest program, motivând că poate deveni un haos pentru micuțele ei. Într-un interviu exclusiv, ne-a spus părerea sinceră despre toată situația prin care trece.

"S-a tot vorbit și comentat. E o situație delicată prin care trecem acum, e vorba de un proces care încă nu este finalizat. Mai mult decât am declarat pe Facebook, nu am ce să spun în momentul de față, decât că am încrederea ca decizia finală să fie una în interesul fetițelor, acela de a avea o stabilitate din toate punctele de vedere: emoțională, de creștere, o continuitate a parcursului școlar. Ideea ca două fetițe de 9 și 6 ani să trăiască într-un mediu statornic fără să fie plimbate dintr-o parte în alta." , a declarat Alina Sorescu.

Citeste si: „E falsă și n-o spun doar eu. Publicul o va mirosi”. Carina, acuzații grave la adresa Andreei. Concurenta o acuză de falsitate și de ajutor din partea stiliștilor- kanald.ro

Citeste si: Tragedie fără margini în muzică! S-a stins din viață unul dintre cei mai mari artiști ai lumii- stirileprotv.ro

Alina Sorescu, relație specială cu fiicele ei

Alina Sorescu se luminează la față când vorbește despre copiii ei, lucru care arată ce chimie frumoasă se află între ea și ei. Artista ne-a povestit despre relația cu fetele și ce tip de mamă este.

"Fetițele sunt centrul universului meu. Încerc să fiu cea mai bună mamă pentru ele. Avem o relație extraordinară, de când s-au născut am fost foarte apropiate. Eu lucrând cu copiii, am o tehnică de a jongla cu momentele de joacă, veselie, cu cele în care trebuie să fim fermi, serioși, când vine vorba de școală sau a face ceva important. Așa că, îmi place să cred că am acest echilibru între blândețe și fermitate atunci când este cazul, totul având la bază iubirea pentru copii.", a mărturisit Alina Sorescu, la WOWnews.

Citeste si: „O să mor, e clar că acolo se ajunge.” Armin Nicoară, dezvăluiri cutremurătoare despre boala care îl macină de mai mulți ani- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 11 aprilie 2023. Ce sfânt apare în Marțea Mare?- stirilekanald.ro

Citeste si: „A doua zi, fără ca mama ei să fie bolnavă sau ceva, a murit.” Gina Matache a suferit enorm în urma celor două mariaje eșuate- radioimpuls.ro

Ai un pont WOW? Dacă deții mai multe informații despre acest subiect ne poți scrie la adresa [email protected]!