Alina Sorescu, tot mai încrezătoare în ceea ce privește soarta divorțului dintre ea și Alexandru Ciucu? Mesajul ei este public: „Privind cu încredere spre viitor”

In articol:

Alina Sorescu a decis să pună punct relației cu Alexandru Ciucu, după 12 ani de la căsătorie și a depus actele de divorț în urmă cu aproape un an. Ei bine, de atunci între ea și fostul partener a izbucnit un adevărat război, iar fiecare luptă se poartă la tribunal.

Aceasta a reușit și o victorie importantă în fața designerului, care voia să îi ia fetele printr-o ordonanță președințială, însă blondina a reușit să obțină custodia fiicelor lor pe perioada divorțului.

Chiar dacă vedeta trece printr-o perioadă destul de delicată pe plan personal, aceasta este încrezătoare în ceea ce îi rezervă viitorul, după cum chiar ea a mărturisit în urmă cu puțin timp pe rețelele de socializare.

Alina Sorescu, mai încrezătoare pe zi ce trece

Alina Sorescu este foarte activă pe rețelele de socializare, fiind urmărită de un număr impresionant de internauți. Vedeta postează des și își ține fanii la curent cu tot ce se întâmplă în viața sa profesională, fiind foarte discretă în ceea ce privește viața personală. Totuși, aceasta pare că le mai dă indicii internauților despre ce se întâmplă în spatele ușilor închise.

Din ultimele sale postări, urmăritorii au observat că vedeta înflorește pe zi ce trece și pare foarte fericită. De curând, artista a distribuit în mediul online mai multe imagini în care fericirea i se poate citi pe chip, dar ceea ce le-a atras atenția fanilor este descrierea pe care a ales-o pentru ultimele fotografii.

„ Privind cu încredere spre viitor”, a transmis cântăreața pe pagina sa de Instagram.

Citeste si: Motivul pentru care Rudel Obreja a murit. De ce boală groaznică suferea: „O boală destul de cruntă”- kanald.ro

Citeste si: Bia Khalifa și Fulgy au ajuns la poliție. Fiul Clejanilor s-a ales cu ordin de protecție și cu brățară de monitorizare- stirileprotv.ro

Internauții s-au gândit instant că aceasta ar putea vorbi, de fapt, despre soarta divorțului dintre ea și Alexandru Ciucu.

Alina Sorescu [Sursa foto: Instagram]

Alina Sorescu, schimbată după divorțul de Alexandru Ciucu

Invitată în platoul emisiunii Teo Show, Alina Sorescu a recunoscut că se simte altă persoană după ce a divorțat de Alexandru Ciucu, întrucât se simte mai încrezătoare și a început să se iubească mai mult.

Vedeta este recunoscătoare pentru tot ceea ce a trăit până acum și este de părere că timpul le rezolvă pe toate, indiferent de problemele cu care se confruntă la moment dat în viață.

Citeste si: “Când oamenii nefericiți pe fiecare plan al vieții lor încearcă să-mi dea sfaturi.” Radu Siffredi a transmis un nou mesaj pentru Gina Matache și pentru gurile rele care îl critică- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 14 martie 2023. Ce mare sfânt este celebrat marți- stirilekanald.ro

Citeste si: Gerard Pique s-a săturat de umilințe. Fostul fotbalist al Barcelonei va lua măsuri legale împotriva Shakirei și a melodiilor ei- radioimpuls.ro

Citește și: "Simt că-ți râde sufletul" Detaliul pe care Alina Sorescu nu l-a mai putut ascunde. Fanii au observat imediat: "Felicitări din inimă"

Citește și: Cum s-a schimbat viața lui Alexandru Ciucu, după ce el și Alina Sorescu au ajuns la divorț: „A fost cel mai greu an din viața mea”. Care este cea mai mare dorință a sa?!

„ Sunt un om foarte tolerant, un om care are foarte multă răbdare născută și antrenată, pentru că așa îmi e felul, să las de la mine, să dau timp celuilalt de lângă mine. Uneori e bine, alteori nu. Timpul mi-a arătat că uneori nu a fost bine să fac așa, dar pentru mine răbdarea este un atu, nu că las de la mine, ci că am răbdare ca lucrurile să se așeze. Cred că întotdeauna timpul le rezolvă pe toate.

Cred că am început să arăt o nouă față a mea anul ăsta, simt că am renăscut și în anul care vine voi trece direct la fapte. Simt că am mai multă încredere în mine, simt că mă prețuiesc mai mult, simt că sunt mai atentă la primele semnale pe care le simt în legătură cu orice și oricine, am o intuiție foarte bine dezvoltată și voi avea încredere în ceea ce simt de acum încolo”, a mărturisit Alina Sorescu, în platoul emisiunii Teo Show.