In articol:

Citeste si: 310 cazuri noi de coronavirus în România, în ultimele 24 de ore. Bilanțul total ajunge la 6.300

Alina Mutu, o tânără de 27 de ani din Piatra Neamț bolnavă de leucemie, a fost infestată cu noul tip de coronavirus după ce a intrat în contact cu o asistentă medicală, care fusese, la rândul ei, contact cu un pacient ulterior confirmat cu noul coronavirus.

Alina, tânăra de 27 de ani care a murit de coronavirus, înmormântată fără rude. Părinții au ieșit la geam să vadă sicriul sigilat

La cei 27 de ani ai săi Alina își întâlnise marea iubire, chiar dacă se lupta cu leucemia. Fata mai avea o speranță la viață până în momentul în care mediii i-au dat verdictul crunt: coronavirus.

„Mamă, eu am să mor. Şi cred că a buşit-o plânsul şi a închis telefonul. Au fost cuvintele ei. Se sufoca”, a spus Veronica Mutu, mama Alinei, potrivit Antena 3.

Fata fusese îngrijită de o asistentă care intrase în contact cu un bolnav de coronvirus. Alina a fost testată de două ori pentru COVID-19. Primul test a ieşit negativ. I s-au recoltat din nou probe pe 27 martie. Două zile mai târziu rezultatul a fost pozitiv și starea ei de sănătate s-a agravat fiind transferată la Secția de Terapie Intensivă. Vineri, pe 10 aprilie, a murit.

Citeste si: Roxana Marinescu a fost externată. Care este starea vedetei în momentul de față? „De la oră la oră se poate schimba ceva”

Părinţii îndoliați au fost izolați în casă și cea mai mare durere a lor este că nu și-au putut conduce copilul pe ultimul drum. I-au spus „Adio” de la balcon, în timp ce mașina mortuară a trecut prin fața casei lor.

„Atât am putut să fac pentru ei, omenește. Am mers cu mașina mortuară și am oprit în fața blocului unde locuiesc părinții și ei au putut doar să vadă sicriul”, a declarat primarul orașului.

Iubitul ei a fost testat pozitiv cu cronavirus. Chiar în ziua în care Alina Mutu a murit, ministrul Sănătăţii anunţa că la Spitalul Judeţean din Piatra Neamţ este focar de infecţie. În spitalul-focar sunt 34 de cadre medicale contaminate.

După moartea Alinei, Direcţia de Sănătate Publică şi de Spitalul de Urgenţă din Piatra Neamţ a început anchetele.