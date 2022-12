”Am 21 de ani și am tot ce-mi doresc” Bia Khalifa duce o viață de prințesă, dar se îmbracă și de la second hand. Care este motivul pentru care blonda îmbracă haine deja uzate

In articol:

Bia Khalifa este o persoană publică foarte controversată, însă ea nu pune deloc la suflet vorbele rele prin care alții o atacă.

Blonda are numai cuvinte de laudă la adresa propriei persoane, iar asta a ajutat-o ca la puțin peste 20 de ani, vârsta pe care o are acum, să ducă o viață la care alți pot doar visa.

Bia Khalifa se laudă cu viața bună pe care o duce

Fosta concurentă a emisiunii din Republica Dominicană spune că a ajuns într-un punct al vieții în care nu-și mai poate dori nimic. A obținut ceea ce a vrut, iar acum tot ce vrea nu are legătură cu aria materială, ci cu cea sentimentală, emoțională și sufletească.

”Am 21 de ani și am tot ce-mi doresc. Deja am ajuns într-un punct, atât de multe chestii am încât nu mai vreau nimic. Nu-mi mai doresc chestii materiale, ci emotive. Vreau să fiu fericită în continuare”, a spus Bia Khalifa, conform Fanatik.

Însă, deși spune că trăiește pe picior mare, fosta iubita a lui Sișu nu ezită în a recunoaște că de multe ori face cumpărături chiar din magazinele second hand.

Bia Khalifa declară că doar acolo găsește unele articole vestimentare pe care ea le preferă, așa cum o mai fac și alte nume celebre, dar care se feresc să recunoască acest aspect în spațiul public. Ea își asumă acest lucru fiindcă, subliniază ea, nu hainele o scot în evidență, ci hazul ei.

”Eu pot să port și haine de la second hand că tot am haz. Sunt multe care-și cumpără, dar nu toate recunosc. Îmi iau multe chestii oversize de la un anumit brand pentru că numai acolo se găsesc, nu se mai fabrică, și e foarte mult materialul”, a mai adăugat fosta concurentă a show-ului de umor.

Iar când dressing-ul devine neîncăpător, Bia Khalifa spune că menajera sa, căci ea nu face curățenie, se ocupă să dea mai departe hainele pe care nu le mai vrea.

”Eu nu fac curat în garderobă pentru că am menajeră. Hainele pe care nu le mai port, deși am doar haine prea mișto, le dau la menajera mea sau surorilor mele sau cuiva din familie”, a mai spus Bia Khalifa.