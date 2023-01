”Am adormit plângând” Ce se întâmplă cu Larisa Udilă și fiul ei. Vedeta a fost pusă în situația de a lua o decizie foarte grea pentru orice mamă

In articol:

Larisa Udilă și Alexandru Ogică formează un cuplu de ani buni, timp în care au devenit și părinții unui băiețel ce le-a întregit familia și care i-a schimbat complet.

Larisa Udilă este cea care recunoaște că viața sa a căpătat alt sens de când Milan a apărut în familia lor, lucru despre care, deși toată lumea îi vorbea, nu îl credea în totalitate.

Larisa Udilă, transformată total de când este mamă

Acum, însă, după ultima lor despărțire scurtă, când copilul a fost lăsat în grija bunicilor pentru două zile, fosta concurentă de la ”Bravo, ai stil” a vorbit despre dependența care s-a creat între ea și băiețel, dar și despre cum se simte de când a născut.

La puțin peste 20 de ani, Larisa Udilă spune că a cunoscut depresia post natală, fricile de mamă, iubirea de părinte, dar și obsesia față de propriul copil.

”Aseară m-am simțit copleșită. În ultimele două luni, Milan a stat aproape non stop cu mine. Ieri a plecat două zile la bunica lui și pur și simplu azi noapte am adormit plângând. Până acum nu mi s-a mai întâmplat așa. Știți foarte bine că plecam în vacanță și o săptămână și chiar îmi era dor de el, știam că este în siguranță și eram ok. Acum parcă totul s-a schimbat! Voiam să subliniez faptul că am trecut prin tot felul de stări de când am devenit mamă.

Sensibilitatea post natală care a dus la o depresie foarte urâtă și nu înțelegeam cum o să fie viața cu Milan. Îl iubeam, dar încă nu știam ce înseamnă această iubire. 2. Fricile prin care și acum trec, în care simt că dacă ar păți cel mic un lucru aș muri și reacționez foarte urât, îmi fac tot felul de filme. Fluturași în stomac ca de îndrăgostiți, atunci când ajung acasă după o zi de muncă. În acest moment, un fel de obsesie de a-l avea non stop alături de mine”, a scris Larisa Udilă, pe pagina sa de Instagram.

Chiar și așa, însă, cu toată bucuria, grija, obsesia și frica pe care le simte față de viața copilului pe care-l are, Larisa Udilă declară că cel mai frumos și greu sentiment din lume este să fii mamă.

Lucru pe care nu l-a putut înțelege până să-l aibă pe Milan, timp în care-și judeca toate prietenele care deja aveau copii.

Însă, acum, de când a intrat în categoria părinților, soția lui Ogi mărturisește că a ajuns să facă și ea exact ceea ce nu credea vreodată, lucrurile cu care nu era de acord și pentru care judeca alți părinți.

Însă, este sigură că și acestea fac parte din etapa de dezvoltare a copilului și a ei ca mamă. Iar odată cu dispariția lor vor apărea altele, căci atunci când aduci un copil pe lume totul va fi mereu în schimbare, de la sentimente și situații, până la gânduri.

Pe toate, însă, spune vedeta, are de gând să le împărtășească cu cei care fac parte din comunitatea ei online, pentru a veni în sprijinul proaspetelor mămici, dar și pentru a le încuraja pe cele care traversează aceeași perioadă cu a ei.

”Numai mamă să nu fii. Este cel mai frumos lucru din viața mea acest copil și știu că femeile care nu au încă copii o să mă facă nebună. Mi-a adus acea fericire supremă. Simt că nu există pe pământ o fericire mai mare. Dar este atât de greu să faci față sentimentelor... Eu niciodată nu am fost de acord cu genul ăsta de obsesie. Mi se pare normal să învățăm copiii să stea și cu bunicii și cu alte persoane, astfel vor crește sănătoși și nu dependenți și vom avea și noi, uneori, timp pentru relație, o vacanță, muncă, etc. Am militat pentru asta în fața prietenelor mele și le făceam nebune când le vedeam supărate că lasă două zile copiii acasă și pleacă. Sunt sigură că și această perioadă face parte din proces și se va regla. Vă țin la curent cu sentimentele care mă vor încerca. Unele poate vă regăsiți, altele luați aminte la ce va urma. Pregătiți-vă pentru asta”, a mai adăugat soția lui Alexandru Ogică.