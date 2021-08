Am aflat cine este iubitul Anei Porgras pe care îl ascunde! Zanni se va înfuria când va vedea pozele

Ana Porgras, la plajă [Sursa foto: Facebook] 18:13, aug 16, 2021 Autor: Ioana Stan

In articol:

Ana Porgras are un ibit, pe care îl ascunde, însă...nu și de fani! Cititorii wowbiz.ro

Ana Porgras are iubit, dar încearcă să-l țină ascuns. Cu cine se iubește fosta Faimoasă de la Survivor

au observat unele detalii în postările fostei Faimoase de la Survivor și le-au trimis pe adresa de pont

Fanii au observat detalii despre iubitul Anei, chiar în postările ei[Sursa foto: pont]

Citeste si: Zanni, dezvăluiri la scurt timp de la mesajul tranșant al Anei Porgras de pe rețelele de socializare: „Adevărul e...”

Un cititor wowbiz.ro a trimis pe adresa de pont mai multe capturi făcute de pe urma postărilor Anei Porgras. Fără să se gândească că fanii vor fi atât de vigilenți, fosta Faimoasă a scăpat câteva detalii care puse cap la cap rezultă că are un nou iubit.

Ana Porgras a fost la Brașov și s-a fotografiat în camera de hotel. Însă dinscolo de silueta sa de invidiat, punctul de atracție l-a reprezentat reflexia din geam a iubitului său.

Citeste si: S-a aflat! Ce scria în mesajul citit de Zanni pe telefonul Anei Porgras: „Iubi, te rog răspunde...”

Citeste si: Sărăcie sau zgârcenie?! Ce mâncare au primit invitații la o nuntă. Domnișoara de onoare a făcut o poză la farfurie- bzi.ro

Silueta iubitului său se observă în postarea Anei Porgras[Sursa foto: pont]

O altă postare la care nu a fost atentă sau poate nu i-a păsat este o fotografie de la plajă.

În selfie-ul postat se observă și prosopul și șezlongului vecin. Până acum nimic relevant. Însă, iubitul pe care îl ține ascuns a postat pe contul lui de Instagram o fotografie cu el pe șezlong având același prosop. Cum micile detalii fac diferența, fanii au format un puzzle, din care rezultă că Ana Porgras are iubit. Bărbatul alături de care petrece timp este medic specialist radiolog.

Ana Porgras a scăpat câteva detalii, dar fanii au făcut imediat legătura cu iubitul ei[Sursa foto: pont]

Citeste si: Zanni de la Survivor România, despre cele mai grele momente din viața lui: „Mă uitam în oglindă și...”

Ana Porgras și Zanni au rupt orice legătură din cauza unui mesaj primit de Faimoasă de la un bărbat

Ana Porgras își ține iubitul ascuns[Sursa foto: pont]

Nu știm dacă iubitul Anei din poze este cel care i-a trimis mesajele pe care Zanni le-a citit, însă știm sigur că de aici s-a rupt legătura dintre cei doi.

Zanni a povestit în emisiunea online "În oglindă" că Ana l-a dezamăgit profund, după ce i-a citit un mesaj trimis unui bărbat.

„Pe WhatsApp primul mesaj: „Iubi, te rog răspunde”.Îi scria romane, ăla se supăra. Ăla trăia o gelozie că „stai cu ăla”, o înjura ăla și ea îi zicea „Hai, mă iubi, că mai stau și eu puțin cu el de show, să mai apar și eu pe la televizor. Nu știi că lucrurile se fac de show?!” Și când am citit asta, nu îmi venea să cred că este adevărat. M-am uitat la ea, a văzut că sunt pe WhatsApp, mi-a luat telefonu, a înghițit în sec și se făcea că plouă. Și i-am zis „Mă, Ano, știi că mereu am fost în mintea mea, puteai să îmi spui, că nu te judecam”. Și m-am dus în baie să mă spăl pe față și când am ieșit, în două secunde a ieșit deja din cameră și nu am mai vorbit”, a mărturisit câștigătorul Survivor România 2021 în emisiunea "În oglindă".

Citeste si: Ana Porgras, criticată dur de Zanni: „Mi-am dorit foarte mult să mă iubească. Îmi plăcea ca om, ca femeie”

Ana Porgras nu i-a dat replica lui Zanni în mod direct, ci a postat un mesaj cu subînțeles pe contul său de socializare.

„Haideți să vorbim despre ce am făcut noi în viață, nu despre ce fac alții, să ne uităm în grădina noastră și abia apoi să aruncăm cu pietre! Poate mulți dintre voi susțineți că nu ați auzit niciodată de campionii României, dar oare de ce? Pentru că în țara aceasta, se promovează doar oameni care nu au făcut nimic notabil în viețile lor, au apărut de două ori la televizor și se cred exemple de urmat!”, a scris fosta concurentă „Survivor România 2021”.