Am aflat cu cine petrece Randi de Sfântul Andrei! Își sărbătorește ziua de nume la fel, în fiecare an: "Mai mult, nu știu ce să fac" | EXCLUSIV

Randi este unul dintre cei mai cunoscuți artiști din România, piesele lui având un succes uriaș atât în țară, cât și în străinătate. Celebrul cântăreț lansează hit-uri pe bandă rulantă și compune piese, care ajung ascultate în multe colțuri ale țării sau chiar...ale

Cum și cu cine își sărbătorește Randi ziua de nume?

lumii! De curând, Randi a dat lovitura împreună cu Roxen, odată cu melodia ”Dincolo de Marte”, care a fost ascultată în număr uriaș. Numai pe Youtube, piesa a ajuns la 6,7 milioane de vizualizări în două luni, iar pe aplicația TikTok a devenit virală.

Randi, pe numele lui Andrei Ștefan Ropcea, este unul dintre sărbătoriții showbiz-ului de Sfântul Andrei. WOWbiz a fost curios să afle cum și cum cine va serba artistul și am și primit răspunsul. Ba chiar am avut surpriza să aflăm că acest lucru se întâmplă în fiecare an și nu are de gând să își schimbe planurile.

"O să fac grătar și o să dau de băut cu prietenii la mine acasă și cam atât. Asta am făcut în fiecare an de ziua mea, mai mult nu știu ce să fac sincer să fiu." , a declarat Randi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

De Sfântul Andrei nu este doar sărbătorirea numelui, ci și respectarea anumitor tradiții. Spre exemplu, una dintre ele este datul cu usturoi pe la uși, ca să nu vină strigoii. Randi ne-a spus dacă este genul de persoană care crede în aceste legende și le repsectă.

"Nu știam despre tradiția asta, știu de unde vine tradiția asta, dar cu siguranță e mai mult o superstiție și nu sunt cu superstițiile." , a mărturisit Randi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Ce iubește Randi la România?

Ziua Națională a României este foarte aproape, așa că am vrut să aflăm și ce iubește Randi cel mai mult la țara noastră. Artistul a menționat locul preferat din România și ce le-ar recomanda străinilor vizitatori.

"Îmi place foarte mult relieful și faptul că avem cam toate formele. Ne bucurăm și de munte și de mare. Dacă m-ar întreba cineva despre România, i-aș zice în primul rând de femei, că toți bărbații cam asta întreabă și sunt curioși de chestia asta și chiar ar trebui să ne mândrim cu chestia asta. Chiar avem niște femei foarte frumoase. Cred că cel mai frumos loc din România este la munte, dar nu am văzut chiar toată țara și toți munții ca să zic care e cel mai frumos. Un Bran aș recomanda, dacă ar fi după mine.", a mai spus Randi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Randie este singur sau nu?

Oare spre ce balanță înclină Randi? Burlăcie sau angajamente emoționale? Chiar artistul a răspuns și nu s-a ferit deloc. E foarte transparent când vine vorba de viața personală, asta pentru că nu are nimic de ascuns. Randi ne-a spus dacă există cineva în viața sa și cum își proiectează viața amoroasă pe viitor.

"Sunt singur pentru totdeauna. Glumesc, e o vorbă de a mea, dar da, sunt singur. Nu știu dacă e o preferință burlăcia, dar se pare că așa m-a dus viața și cred că tot ce se întâmplă sunt alegerile noastre, așa că da, deocamdată prefer asta. O să mă așez la casa mea când vrea viața asta, nu pot să o programez. Mă las purtat de destin.", a dezvăluit Randi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

