Am aflat cum a luat naștere colaborarea dintre Nick de la N&D și Bibi! Cine este persoana de legătură: "Mi-a arătat-o pe Tik-Tok" | EXCLUSIV

Trupa N&D a fost una dintre cele mai celebre trupe care au existat vreodată în România. Acest lucru se datorează hiturilor și membrilor trupei care au făcut senzație peste tot unde au apărut.

Cine i-a recomandat lui Nick să o aleagă pe Bibi pentru piesa "Vino înapoi"

Nick este unul dintre ei, iar dacă pe timpuri cânta cu Delia, mai nou, colaborează cu Bibi, în cadrul unui remix fresh, care a prins foarte bine la public.

Cu toții cunosc piesa "Vino înapoi", interpretată de Delia și Nick, însă, mai nou, există și o variantă actualizată a acestei piese. Nick nu avrut ca lumea să uite marele hit așa că i-a venit o idee genială și anuem să facă un remake al acesteia. Cântărețul a ales ca voce feminină care să îl acompanieze pe Bibi, o artistă celebră în rândul adolescenților.

Totuși, nu el a fost cel care a luat decizia, ci altcineva i-a recomandat-o pe cântăreață. Într-un interviu WOWbiz.ro, Nick a dezvăluit despre cine este vorba.

"Am ascultat un video pe care mi l-a prezentat Andreea, fiica mea, la un moment dat. Înainte să mi-l aducă ea în evidență, îl văzusem pe YouTube cu mult timp în urmă. Mi-am pus în cap de când mi-am zis că vreau să fac remixul și când a venit Andreea și mi-a arătat-o pe TikTok, am zis <<Bravo, bine că mi-ai adus aminte, că tot am zis că vreau să fac treaba asta și am lăsat-o deoparte.>> Cumva, de mulți ani aveam în cap să fac un remake, dar când mi-a arătat-o pe Bibi am zis <<Gata, ea e vocea cea mai potrivită acestei noi variante, mai ales că ea reprezintă noua generație și am vrut să fac o fuziune între publicul meu și noua generație.>> Am vrut să readuc în prim-plan această piesă cu destul de mare greutate și nu aveam cum fără vocea ei.", a declarat Nick, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

De asemenea, fostul membru al trupei N&D a motivat și de ce, dintre toate piesele sale, a ales să o remixeze pe aceasta. Iată care a fost motivul real.

"M-am gândit la piesa asta pentru că se ascultă de mai bine de 20 și ceva de ani, ca și cum ar fi apărut săptămâna trecută, în toate cluburile și la majoritatea evenimentelor. Am început cu piesa asta, chiar dacă mai sunt și altele pentru că asta era pe buzele tuturor. Dacă mai urmează încă vreun remake, nu știu, vedem pe parcurs.", a mărturisit Nick, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Cum a primit Bibi vestea colaborării cu Nick de la N&D

Bibi este o artistă din noua generație, la care mulți s-au mirat să o vadă în cadrul acestui proiect. Se pare că a avut mare noroc, iar talentul și carisma sa au pus-o în evidență. Bibi ne-a dezvăluit cum a primit vestea că va cânta alături de Nick de la N&D, hitul "Vino înapoi".

"Nick a sunat-o pe mami și mie nu mi-a venit să cred. Am zis <<Poftim? Stai! E Nick? Acel Nick? Chiar el te-a sunat? Eu să cânt?>> Mi s-a părut o ocazie foarte frumoasă să le arătăm oamenilor că există o trecere foarte frumoasă între noua generație și vechea generație, cea experimentată, de la care noi tinerii avem foarte multe de învățat. Ei au trecut prin anumite lucruri și chiar au ce să ne învețe. Mi s-a părut că e o onoare pentru mine să pot să cânt acest hit foarte mare. Chiar e o onoare.", a povestit Bibi, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.