Am aflat de ce a mers Carmen de la Sălciua în Țara Sfântă pentru a doua oară! Artista a mers la Ierusalim să se roage din nou: "O să pară surprinzător" | EXCLUSIV

Carmen de la Sălciua este una dintre cele mai iubite artiste de la noi din țară.

Carmen de la Sălciua, totul despre experiența din Țara Sfântă

Aceasta a colaborat cu nume mari din industria muzicală, lansând hituri pe bandă rulantă, care au reușit să strângă milioane de vizualizări. Solistei nu îi merge bine doar pe plan profesional, ci și pe cel sentimental, deoarece trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu soțul ei, Marian Corcheș.

Carmen de la Sălciua a stat de vorbă cu WOWbiz.ro și a povestit totul despre experiența din Țara Sfântă. Artista ne-a spus pentru ce s-a rugat și ce a învățat din această vizită.

"Foarte frumos a fost. Ne-am bucurat foarte mult. A fost o încărcare sufletească de care cu siguranță aveam nevoie. Să știi o să pară surprinzător, dar am mers pentru că am simțit și să mulțumesc, adică dacă ar fi să spun o rugăciune pe care am spus-o ar fi pentru sănătate. Am fost mai mult să mulțumesc. Am fost cu soțul meu. Pentru mine, Țara Sfântă e a doua casă, nu știu. Prin simplul fapt că mă simt specială că pot să fiu și eu unul dintre acei pelerini care calcă pe urmele Mântuitorului și ăsta e un lucru foarte important pentru mine. Orice om are nevoie de Dumnezeu în viața lui. Dacă considerăm că ne împlinesc doar banii, nu este adevărat. Nu te împlinesc nici mașinile, nici averile, mai mult decât o face Dumnezeu. Până ajungem să conștientizăm treaba asta, probabil vom trece prin mai multe experiențe. Eu am trecut în urmă cu ceva ani prin experiența asta, că în afară de apropierea de Dumnezeu, nu te împlinește nimic. Chiar era un interviu cu unul dintre cei mai bogați oameni ai planetei și spunea mi-aș dori ca dori ca toți oamenii să aibă bani ca să vadă că de fapt banii nu sunt totul.", a declarat Carmen de la Sălciua, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Carmen de la Sălciua a vizitat pentru a doua oară Țara Sfântă

Carmen de la Sălciua și Marian Corcheș s-au întors din a doua călătorie în Țara Sfântă în urmă cu doar câteva zile și, cu numai câteva ore în urmă, a postat în mediul online o serie de imagini emoționante de familie, în care se afla alături de soțul său, dar și de patrupedul familiei.

Venirea primei ninsori din acest an a adus foarte multă bucurie în sufletele copiilor, însă se pare că adulții care s-au bucurat cot la cot cu cei mici de peisajul alb pe care îl așteptau atât de mult. În rândul lor a intrat Carmen de la Sălciua și soțul său, care, imediat cum s-a așternut stratul de zăpadă, au ieșit în curte la joacă alături de animalul lor de companie, apreciind că venirea primei zăpezi din acest an este un motiv de reală bucurie pentru întreaga familie, chiar și pentru patruped.

„Toată familia se bucură de iarnă... Câtă fericire pe Atos”, a scris Carmen Sălciua pe Instagram, alături de fotografiile postate la InstaStory.

Carmen de la Sălciua, sfat pentru cei ce se plâng de vremea de iarnă

Cu toate că zăpada a întârziat și anul acesta, Carmen de la Sălciua a profitat din plin de vremea de afară și a plecat alături de soțul ei la munte. Cu toate că multe persoane au fost încântate de vremea din ultimele zile, au fost prezenți și cei care s-au declarat nemulțumiți. Astfel, artista le-a oferit un sfat, iritată deja de remarcile celor deranjați de vremea rece. Carmen de la Sălciua i-a sfătuit să lase negativismul și să se bucure alături de familie de peisajele albe pe care le oferă această frumoasă perioadă.

„ Separat de faptul că eu iubesc foarte tare iarna, parcă mă și irită când îi aud pe unii spunând ”Doamne, ce cer cumplit, ce ger este afară, ce condiții meteo nefavorabile”. Dragilor, a spus Băsescu o vorbă: ”Iarna nu-i ca vara”. Bucurați-vă și vedeți partea plină a paharului. Ieșiți cu copiii la activitățile de iarnă, îi dați cu sania sau orice alte activități frumoase care se fac în perioada asta. Nu mai fiți lapte praf, nu mai fiți lapte praf și vă plângeți de orice, de orice zăpadă. E frumos fiecare anotimp, pentru că așa l-a lăsat Dumnezeu să fie, cu un scop. Toate sunt cu un scop! Toate sunt spre folosul nostru, spre o bună funcționare a roadelor pământului, așa că nu mai fiți prăpăstioși, vă rog. Dați-vă cu sania!”, a transmis Carmen de la Sălciua, pe pagina sa de Instagram.

