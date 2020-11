AM AFLAT SECRETUL! MINODORA A SLĂBIT 40 KG CU PICĂTURI PENTRU REDUCEREA POFTEI DE MÂNCARE

Minodora

Secretul, spune artista, sunt niste picaturi care ii taie pofta de mancare.

,,Pe mine m-au ajutat picaturile Apetit Block sa mananc mai putin si sa slabesc 40 kg. De cand am inceput sa iau aceste picaturi pur si simplu nu am putut sa mai mananc. Nu mai simteam nevoia sa consum sucuri acidulate, dulciuri si ma saturam cu un sfert din mancarea pe care o aveam in farfurie. A fost simplu sa slabesc pentru ca nu am simtit ca urmez o dieta.

Am aflat de aceste picaturi de la o cunostinta din Italia care mi le cumpara si mi le trimitea in tara. Dupa ce am declarat numele acestor picaturi la rugamintea urmaritorilor mei de pe facebook, am vazut ca le-a adus o farmacie la noi in tara si am inceput sa mi le achizitionez direct de la ei.”

Pentru cei ce nu știu, Minodora a slabit in prima faza printr-o operatie de reducere a volumului stomacului. Artista a dezvaluit ca dupa operatia de micsorarea stomacului s-a ingrasat la loc.

„M-am dus la operație. Și în cabinet, am insistat să nu fiu foarte slabă. Am zis că nu-mi doresc 50 de kilograme. Mi-a lăsat stomacul puțin mai mare decât este normal. Mâncam nonstop, chiar dacă aveam stomacul tăiat”, a povestit Minodora.

