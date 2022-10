Am aflat totul despre călătoria lui Irinel Columbeanu în America, la fiica sa! Ce plănuiește fostul afacerist: "O să vorbesc și cu Monica" | EXCLUSIV

In articol:

Parcursul incredibil al lui Irinel Columbeanu în societate l-a păstrat constant în atenția presei și a publicului român. Acesta a scris o trilogie savuroasă despre viața sa. Subiectele principale vizează viața lui sentimentală, afacerile și alte detalii picante din experiențele pe care le-a avut de-a lungul timpului.

Irinel Columbeanu vrea să își petreacă sărbătorile în America, cu Irina

Irinel Columbeanu nu mai poate de dorul Irinucăi, așa că a luat o decizie! Va pleca în America. Contactat de WOWbiz.ro, fostul afacerist ne-a dat toate detaliile despre vizita pe care i-o va face fiicei lui. Călătoria nu este oricând, ci Irinel Columbeanu și-a ales o dată specială. Despre ce este vorba și dacă a discutat sau nu cu Monica și Mr. Pink despre planurile lui, ne-a spus chiar el.

"Da, am această intenție, de a merge la Irinuca în America. E doar un gând deocamdată, o promisiune pe care i-am făcut-o Irinei, după ce am întrebat-o ea când ar prefera să vin, când va fi să vin. Și mi-a spus că în decembrie, adică cu ocazia sărbătorilor. Ne gândim să petrecem Crăciunul împreună, ca în decembrie 2017. Deci nu o să merg acum, ci în luna decembrie. Cu Monica și Mr. Pink nu am stabilit nimic. Momentan, am vorbit doar cu Irina. O să vorbesc și cu Monica, normal că trebuie să vorbesc cu ea.", a declarat, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Irinel Columbeanu a scris o carte despre fiica sa

Irinel Columbeanu a lansat cea de-a treia carte din trilogia sa, ce are ca subiect principal momentele petrecute alături de fiica sa, Irina. WOWbiz.ro a fost prezent la evenimentul de lansare și a stat de vorbă cu acesta. Autorul trilogiei ne-a dezvăluit ce a dorit să scoată în evidență în acest volum din relația cu Irina, dar și faptul că nu e tocmai simplu să scrii o carte despre propriul copil. Acesta a fost încercat de numeroase sentimente, de multe ori, în timp ce scria, fiind în convorbire cu Irinuca.

"Au fost momente destul de încordate, fiindcă din clipă în clipă, când mai vorbeam cu ea pe telefon sau pe FaceTime, știind că se va afla cartea și în mâna ei, așteptam să îmi spună părerea după ce o să citească. Nici acum sincer să fiu nu o știu, sper să fi apucat să se uite peste ea, doar din niște mesaje pe care mi le-a transmis între timp, pot să trag concluzia că i-a plăcut.", a mărturisit Irinel Columbeanu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

