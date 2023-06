„Am ajuns la casa noastră” Primele imagini cu noua casă a lui Armin Nicoară și a Claudiei Puican! Cei doi artiști au o locuință cum rar ți-e dat să vezi

In articol:

Armin Nicoară și Claduai Puican sunt tare fericiți pentru că, în scurtă vreme, noua lor casă va fi numai bună de locuit. Cu numai câteva ore în urmă, mândru tare de rezultat, artistul le-a arătat admiratorilor săi din mediul online primele imagini cu câteva camere, cum ar fi dormitorul matrimonial, dressing-ul și baia, despre care saxofonistul și soția sa au numai cuvinte de laudă.

Pentru că ambii soți au fost foarte mult timp plecați în toate colțurile țării la evenimente, cea care s-a ocupat aproape în totalitate de amenajarea casei a fost chiar mama lui Armin, care a colaborat cu fiul și nora sa prin telefon.

Armin Nicoară și soția lui sunt tare mândri de cum a ieșit baia casei lor, despre care Claudia Puican a dat de înțeles că este mult mai luxoasă și plăcută decât multe băi din vacanțele de lux în care a mers până acum. La început, saxofonistul a făcut o mică glumă, spunându-le internauților că el este cel care i-a făcut Claudiei o baie de vis, recunoscând ulterior că ideile au fost, de fapt, ale mamei sale.

„Mamă, i-am făcut o baie Claudiei, nici nu se aștepta la așa ceva. Totul a fost gândit de mine, stați că vă și arăt. Mamă, cum o să dea soarele aici, zici că ești în vacanță.”, a spus, în glumă, Armin Nicoară, mama lui fiind cea care s-a ocupat aproape în întregime de amenajarea locuinței.

„Când o să mă duc în vacanță n-o să mai îmi placă, o să vreau să vin acasă.”, a spus Cludia Puican.

De acum, Claudia are un dressing numai pentru ea, unde se va putea desfășura după bunul plac, spre fericire lui Armin, care nu va mai fi nevoit să se „împiedice” prin casă de lucrurile persoanele, deloc puține la număr, ale unei femei care are grijă de ea din toate punctele de vedere.

„Ce oglindă i-am luat Claudiei, să se vadă direct în ea. Mai e un pic. Bine acum, să spunem adevărul. De fapt, a fost ideea maică-mii, ea s-a ocupat de toată casa. În sfârșit am ajuns să-mi văd casa la gata. Am ajuns și noi la casa noastră. Deci, noi casa asta am făcut-o prin telefon, am făcut-o prin video call cu mama. A știut maică-mea ce să facă. Să nu te mai prind că fac mizerie prin casă, aici să faci, să-ți pui hainele, machiajele tot ce ai nevoie (n.ed. în dressing)”, a mai spus Armin Nicoară.