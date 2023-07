”Am ajuns să mi se transfuzeze 2l de sânge” Anca Serea, schimbată radical din cauza problemelor de sănătate. Cine a ajutat-o pe vedetă în cele mai grele momente?

In articol:

Anca Serea are 42 de ani este mamă a șase copii, femeie de afaceri și soție și pe toate le îndeplinește cu brio.

Dar, ca orice om, dincolo de zâmbetul molipsitor pe care-l afișează și de puterea de care dă dovadă mereu, vedeta se confruntă și cu mari probleme.

Anca Serea se confruntă cu o anemie severă

Încă de pe vremea când avea doar 18 ani, fosta știristă a fost diagnosticată cu o gravă problemă de sănătate, care și acum îi pune starea de bine în pericol.

O anemie severă i-a dat mereu bătăi de cap și o face chiar și acum. Serea spune că în perioada pandemiei nu și-a mai ținut deloc sănătatea în linii normale, iar asta a constat-o.

Haosul zilnic, stresul, orele puține de somn și mesele rare și nesănătoase au fost alți factori care i-au agravat situația până în punctul în care, din cauza faptului că nu mai avea fier deloc în organism, vedeta a ajuns la leșin.

„ Am avut niște probleme de sănătate. Am avut o anemie pe care am avut-o de la 18 ani și pe care nu am ținut-o sub control. Deși luam un tratament, nu luam în mod consecvent și constant și am avut o alimentație selectivă spre vegetarian. Eram un om care dormeam foarte puțin, 4 ore pe noapte, nici nu mă alimentam corect. Am ajuns cu hemoglobină 4. Practic, eu nu mai aveam nicio rezervă de fier. Eram la Sofia atunci, pur și simplu am leșinat. Am ajuns în România, am făcut toate investigațiile”, a spus Anca Serea în pordcast-ul Oanei Andoni.

Atunci a ajuns la spital, a stat internată, nu mai putea să meargă, să conducă, iar faptul că a stat departe de copii și soț a dărâmat-o.

Însă, acela a fost și momentul când a realizat că sănătatea sa este primordială și că trebuie să se pună pe primul loc.

Din acea clipă, deși are șase copii acasă, Anca Serea spune că a devenit mai egoistă, căci doar așa, a realizat vedeta, având grijă de ea în primul rând, poate să țină și frâiele familiei sale.

„A coincis cu faptul că fiind plină pandemie, nu putea să vină nimeni la mine. Asta a fost și mai greu. Dar am învățat să mă iubesc. Somn, alimentație, echilibru. Nu aveam un moment în care să pot și eu să mă conectez sau să mă deconectez. A fost și un gen de bournout. Am ajuns să mi se transfuzeze 2l și ceva de sânge. Nu am mai putut să conduc, nu mai putem să urc nici măcar 2 etaje”, a mai dezvăluit Anca Serea.

După toate aceste momente grele, privind în urmă, Anca Serea spune că este recunoscătoare pentru că a reușit să se repună pe picioare.

Iar asta a fost posibil, subliniază ea, doar cu ajutorul mamei sale și a lui Dumnezeu, pe care l-a simțit aproape când credea că nu mai are vreo șansă la o viață normală.

”Mamei, în primul rând, (nr. îi este recunoscătoare) și lui Dumnezeu. Adică, cum îți povesteam, au fost momente în viața noastră în care chiar l-am simțit aproape și nu mai era nimeni altcineva, eu eram singură într-un spital cu un diagnosticat care nu se știa... copiii erau departe”, a mai adăugat soția lui Adi Sînă.