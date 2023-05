„Am ales sa pozez mai deocheată” Theo Rose, așa cum nimeni nu a mai văzut-o până acum! Motivul neașteptat pentru care artista a vrut să apară în astfel de ipostaze

In articol:

Theo Rose este viitoarea mămică a showbiz-ului românesc, urmând să aducă pe lume primul ei copil, făcându-l astfel tată de băiat pe Anghel Damian.

Artista este în ultimul trimestru de sarcină, timp în care a fost mereu transparentă cu fanii săi, introducându-i la fiecare pas în viața sa de femeie însărcinată.

Citește și: Secretul pe care Lia Bugnar și Theo Rose l-au ținut ascuns mult timp! A ieșit la iveală abia acum ce se întâmplă în spatele camerelor de filmat, între fosta lui Anghel Damian și actuala iubită a regizorului

Theo Rose, lipsită de inhibiții, în ultimul trimestru de sarcină

Astfel că de-a lungul ultimelor luni, cântăreața și-a surprins de multe ori fanii cu aparițiile sale din online sau televizate, un exemplu în acest sens fiind ultima postare de pe pagina sa de Instagram.

Citeste si: 10 alimente care scad acidul uric

Citeste si: Urechi infundate: cauze si tratament

Citeste si: Ce salariu vrea această tânără, care până acum a stat pe banii părinților. „Am stat și eu că au fost sărbătorile pascale”- stirileprotv.ro

Acolo, artista a publicat acum o imagine cu ea, în care a uitat de inhibiții, etalându-și cu mândrie burtica de gravidă, dar și formele pe care le-a căpătat odată cu sarcina.

În lenjerie intimă, acoperită parțial cu o ținută strălucitoare și transparentă, Theo Rose a mărturisit că, deși de cele mai multe ori, în sarcină, a ales să aibă apariții comode, acum, la îndemnul echipei sale, a realizat o ședință foto foarte îndrăzneață, demnă de revistele internaționale.

Vedeta spune că astfel și-a dorit să își pună deoparte mici amintiri din această perioadă de graviditate, care să-i amintească peste ani de tinerețe, de emoția trăită acum și de felul în care sarcina a transformat-o.

Căci da, acum îi place foarte mult silueta sa, care a căpătat alt contur, mult mai atrăgător și mai feminin, spune ea.

Citește și: Theo Rose nu se aștepta să pățească asta. Ce i s-a întâmplat în timpul ședinței foto pe care a organizat-o cu doar două luni înainte de a-și aduce bebelușul pe lume. A rămas fără cuvinte

Citeste si: „Ne completăm foarte frumos.” Dana Săvuică a vorbit despre motivul pentru care nu se afișează cu partenerul ei de viață- kfetele.ro

Citeste si: Calendar ortodox 15 mai 2023. Ce sărbătoare este luni? Este cruce neagră în calendar!- stirilekanald.ro

Citeste si: Profeția lui Nostradamus despre regele Charles al III-lea care zguduie monarhia britanică: "Ei vor ruina poporul când va veni vremea"- radioimpuls.ro

Astfel că, mândră nevoie mare, Theo Rose spune că după imaginile deja publicate, o să mai urmeze și altele, căci nu vrea să apară pe coperta vreunei reviste, dar își dorește ca fanii ei să fie cei care știu totul și o văd în toate ipostazele, chiar dacă asta înseamnă: aproape nud și sexy sau îmbrăcată în haine largi, acoperindu-și întregul trup.

”N-am fost o cochetă în timpul sarcinii. M-am îmbrăcat în haine largi și rare au fost zilele când m-am aranjat puțin, în afară filmărilor și concertelor. Și atunci pentru că n-am vrut să înspăimânt pe cineva. Există zile când radiezi, într-adevăr dar și zile când arăți aproape a vârcolac, adusă de spate, cu o față acră și multe iritații pe ea. Așa că în conformitate cu salturile hormonale aferente perioadei, prietenii mei m-au machiat, m-au îmbrăcat și m-au ajutat să mă transform în fel și fel și să îmi creez niște amintiri demne de revistele din afară. Că tot acolo am mai văzut poze de astea. Și n-am vrut în nicio revistă dar eu le am pregătite pentru când or vrea să își amintească de mine la tinerețe. Am ales să pozez mai deocheată însărcinată fiind pentru că e pentru prima dată când au răsărit niște forme și la mine… dacă te uiți dintr-o parte. N-am cui să arăt pozele astea decât vouă. Mai am. Mai las și pentru zilele următoare”, a scris Theo Rose, pe pagina sa de Instagram.

Theo Rose, așa cum nimeni nu a mai văzut-o până acum [Sursa foto: Instagram ]