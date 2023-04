„Am apelat la cei mai buni specialişti” Maria Constantin a ajuns la medic, cu puțin timp înainte de nuntă. Ce s-a întâmplat cu artista?!

In articol:

Maria Constantin trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu partenerul ei de viață, Robert Stoica, de trei ani, iar în vara aceasta cei doi urmează să își unească destinele în fața lui Dumnezeu. Însă, până acolo mai sunt câteva luni, însă, înainte de cel mai important eveniment din viața ei, trebuie să se asigure că totul este perfect, inclusiv dantura.

Maria Constantin, probleme dentare chiar înainte de nuntă

Artista este la cel de-al treilea mariaj, iar cum până la nuntă nu mai este chiar atât de mult, aceasta a început deja să se pregătească. Vedeta a mers la un consult stomatologic alături de actualul său partener de viațăk, pentru a se asigura că în ziua cea mare amândoi vor avea parte de un zâmbet strălucitor.

Însă, din păcate, Maria Constantin nu a primit o veste tocmai bună de la medic, mai exact acesta i-a spus soliste că are nevoie de câteva implanturi dentare. Aceasta nu a mai stat pe gânduri absolut deloc și a apelat la ajutorul celor mai buni specialiști și tehnicieni din domeniu.

„Împreună cu soțul meu ne pregătim cel mai frumos și mai strălucitor zâmbet pentru nunta noastră! Mai e puțin așa că am apelat la cei mai buni specialiști și la tehnici ultramoderne, pentru tratamente care nu mai au nicio legătură cu practicile pe care le cunoșteam cu toții, în trecut .”, a declarat cântăreața, potrivit Click.

Maria Constantin în cabinetul medicului stomatolog [Sursa foto: Instagram]

Cum va arăta rochia de mireasă a artistei

Interpreta de muzică populară a dezvăluit că rochia de mireasă pe care o va purta în ziua cea mare va fi de tip sirenă.

Maria Constantin știa încă din înainte de a fi cerută în căsătorie cum ar vrea să fie rochia sa de poveste, deoarece a văzut modelul în perioada în care era singură și a știut că în ea ar vrea să se mărite.

„Modelul este ales de multă vreme. Eu am discutat cu Florin Burescu, cel care o să îmi creeze rochia și am văzut un model care mi-ar plăcea, cu mici modificări. Am ales modelul de multă vreme, înainte să fiu cerută în căsătorie. Am văzut modelul și nici nu eram în relație atunci, dar am zis că dacă mă voi mai mărita vreodată cam așa va arăta rochia de mireasă și până acum nu mi-am schimbat modelul din cap. O să fie o rochie tip sirenă, dar spre garden party pentru că așa va fi petrecerea. Trebuie să fie ceva mai lejer”, a spus artista, conform Spectacola.

