„Am auzit că divorțezi” Cristina Șișcanu a decis să spună în fața fanilor prin ce trece, dar mulți au criticat-o! Reacții neașteptate după anunțul vedetei: „Pe cine interesează”

Cristina Șișcanu tocmai s-a întors dintr-o vacanță binemeritată petrecută împreună cu familia sa. Împachetarea bagajelor pentru zilele petrecute în vacanță poate fi o adevărată plăcere, însă nu același lucru se poate spune și despre despachetarea lor la întoarcerea acasă. Prezentatoarea TV știe cel mai bine acest lucru, pentru că tocmai s-a confruntat cu această problemă.

Cum familia este una numeroasă, a avut nevoie de mult timp pentru a pune toate lucrurile din nou în ordine, mai ales că are un copil mic care întotdeauna face cât doi adulți.

Pentru că este foarte apropiată de admiratorii săi, Cristina Șișcanu a decis să despacheteze bagajele împreună cu ei în mediul online, rugându-i să o încurajeze pentru a prinde motivație și curaj pentru a avea spor pentru următoarele zile în care va avea destul de multe lucruri de făcut. Cei mai mulți dintre ei s-au conformat și au îmbărbătat-o pe vedetă, știind foarte bine că viața de mămică și soție nu poate fi deloc ușoară în anumite situații. Pe de altă parte, alții au deschis discuții pe lângă subiect, cum ar fi un potențial divorț în familia lui Mădălin Ionescu. Cât este adevăr și cât este realitate în zvonurile apărute?

„Nu știu ce să fac mai întâi. M-am apucat de 100 de lucruri o dată și încă n-am dus la bun sfârșit niciunul, pentru că este ceață în mintea mea. Nu știu care ar avea prioritatea, pentru că toate sunt importante. Aș fi vrut să fac mai întâi bagajele. Mai am de făcut și de dat niște mail-uri, deci sunt copleșită. Să-mi iau inima în dinți. Vă rog frumos, am nevoie și de susținerea voastră, îmbărbătați-mă. O să-mi ia vreo 3 zile cred, să pun totul la punct. Acum o să încep să scot haine, să le sortez și să le pun la spălat. Mă rog, astea sunt niște genți pe care le pregătesc să le duc sus în dressing. O să am de curățat și niște genți pe care le-am tot folosit vara asta. (...)”, a spus Cristina Șișcanu în mediul online.

Cristina Șișcanu, întrebată de fani dacă divorțează

De-a lungul timpului, ori de câte ori au avut ocazia, fanii prezentatoarei TV i-au adresat întrebări legate de relația sa, despre cum merg lucrurile, dar și despre divorț, de pildă care ar fi condițiile pentru care ar divorța de Mădălin Ionescu.

Cristina Șișcanu a răspuns fără să stea pe gânduri că infidelitatea ar fi motivul pentru nu ar mai sta la discuții, însă știe foarte bine că familia sa este foarte bine închegată și că niciodată nu va fi vorba de așa ceva în căsnicia sa.

Cu toate acestea, internauții au interpretat după bunul plac mărturisirile Cisteinei Șișcanu, unii ajungând la concluzia că a existat în relația lor infidelitate. De aici și până la lansarea în mediul online a zvonurilor eronate despre un potențial divorț între prezentatoarea TV și Mădălin Ionescu nu a fost decât un pas.

„Am auzit că divorțezi”, a spus unul dintre internauți.

Pe de altă parte, Cristina Șișcanu a fost acuzată că își expune mult prea mult viața personală în spațiul online.

„Pe cine interesează?”, Rufele murdare se spală în familia (și la propriu, și la figurat), nu pe Facebook”, au mai spus internauții.

