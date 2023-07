„Am avut copilul răpit 10 luni” Detalii scandaloase ies la iveală după ce Dana Roba a fost mutilată de fostul soț cu un ciocan! Povestea dramatică a fost făcută publică abia acum

In articol:

Odată cu evenimentul dramatic prin care a trecut Dana Roba, după ce fostul său soț, Danei Balaciu, a mutilat-o cu un ciocan chiar cu două zile înainte de divorțul amiabil pe care îl aveau programat la notar, din ce în ce mai multe femei și-au făcut curaj și au vorbit

Din ce în ce mai multe femei abuzate în propriile familii

despre traumele prin care au trecut alături de partenerii lor și care, la un moment dat, le-au făcut viața un calvar. Make-up artista trece prin cumpăna vieții sale, însă, prin povestea sa a tras un semnal de alarmă cu privire la actele de violență și abuzurile care au loc în familii, însă în urma cărora femeile aleg să tacă, din diferite motive.

Curajul Danei Roba de a-și expune viața exact așa cum este, în fața unei țări întregi, le-a făcut pe multe femei să își împărtășească momentele dramatice din viețile lor. O poveste care a atras atenția tuturor în mediul online a fost a unei femei care a avut de-a face un soț foarte violent care i-a răpit copilul vreme de 10 luni. Aceasta susține că a fost sfătuită chiar să-și facă public cazul prin intermediul unei emisiuni TV, însă a preferat să lase justiția să-și facă treaba.

„Eu am avut copilul răpit 10 luni, nu am știut nimic de el, abia am reușit să îl recuperez și aveam toate drepturile legale. Am fost sfătuită să merg emisiune, dar, pentru că știam în ce balamuc aș intră și scandal, pentru liniștea mea, am preferat sa nu. Oricum eram terminată, să fac și scandal la TV era prea mult. Și Dumnezeu a făcut în așa fel încât să îl găsesc și să câștig.

După ce l-m luat, m-au întrebat dacă vreau să continui cu procesul, asta însemnând sa îmi duc copilul pe la psihologi și etc. și am preferat să nu, pentru că liniștea mea și a copilului meu sunt mai importante decât răzbunarea. Dumnezeu a făcut și va face dreptatea. Răpitorul era fostul soț care și el a fost un om foarte violent.”,

a fost unul dintre mesajele pe care Dana Roba le-a primit.

Dana Roba, îndemnată de fani să se implice în organizarea unei campanii de conștientizare a femeilor care sunt victimele abuzurilor în familie

Impresionați de cazul Danei Roba, un număr mare de internauți au încurajat-o să tragă un semnal de alarmă cu povestea sa de viață și să pună bazele unei campanii de conștientizare pentru femeile care trăiesc în relații toxice, care sunt abuzate fizic sau psihic, însă care, în ciuda acestui lucru, preferă să rămână în relațiile respective, din diferite motive.

„Îmi pare rău pentru suferința ta, Dana! Ma bucur că-ți revii și, ușor ușor o să-ți reiei activitatea și viața de dinainte, însă traumele rămân și cu siguranță vei avea nevoie de terapie pentru a te echilibra. Ce voiam eu sa te rog este de a face o campanie de conștientizare pentru femeile abuzate fizic și/sau mental să nu rămână în relații toxice. Vorbește despre ce ai trăit în anii ăștia. Spune lucrurilor pe nume și spune-le fetelor/femeilor care sunt red flags 🚩 si când ar fi cazul să-și pună semne de întrebare și să ceară ajutor specializat pentru a ieși din acele relații.

Ar ajuta enorm multe femei ce trec prin violență de orice natură. Cât despre justiția din România, sper să-și facă datoria. Cred că în cazul tău da, pentru că ești persoană publică, și cazul a fost mediatizat. Din experiență, însă, îți spun că în tribunalele din România e jale, judecătorii nu-și fac treaba și tratează cu superficialitate cazurile de custodie indiferent de câte probe aduci. Multă sănătate și te apreciez mult! ❤️”, a fost un alt comentariu pe care Dana Roba l-a primit în mediul online.

