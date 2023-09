„Am avut noroc” Tj Miles și Francisca au făcut un pas important în relația lor! Cei doi și-au achiziționat o casă spectaculoasă: „E foarte frumoasă”

In articol:

Tj Miles și Francisca formează unul dintre cele mai îndrăgite cupluri din showbiz. Chiar dacă sunt împreună doar de câteva luni, cei doi sunt mai fericiți ca oricând și trăiesc una dintre cele mai frumoase perioade din viața lor. Mai mult, se pare că cei doi au planuri serioase pentru viitor, mai ales că deja și-au achiziționat o casă împreună, ceea ce nu poate să fie decât un motiv de bucurie, dar și o dovadă că au intenții serioase în ceea ce privește relația

Tj Miles și Francisca și-au achiziționat o casă

lor.

La începutul acestei veri, Tj Miles și Francisca au făcut un pas important în relația lor. Mai precis, și-au achiziționat împreună o locuință de care sunt foarte mândri. Cei doi au mărturisit că este o casă foarte frumoasă, având un spațiu generos, de 150 mp. Se pare că mutarea a fost foarte rapidă, întrucât locuința era deja mobilată, astfel încât cei doi și-au adus doar lucrurile personale și s-au instalat imediat în noua locuință. Mai mult, Tj Miles și Francisca se consideră norocoși pentru faptul că au reușit să găsească o astfel de locuință într-un timp foarte scurt.

„Ne-am luat casă. E foarte frumoasă. Destul de mare, dar are parcare, trei mașini. În iunie am început. Ne-am întors din vacanța noaptea, din Thassos, iar a doua zi, la 9 dimineața eram la notar și am semnat actele. Din ziua aia ne-am și mutat. Pe 2 iunie era. Sâmbătă, duminică, luni, noi ne-am mutat.

Am renovat-o, am pus și mobilă cap-coadă, sus, jos. Am găsit-o mobilată, era tip showroom, cu tematică pe bej. Am avut noroc. Noi doar ne-am luat hainele. E de 150 mp, e casă smart. Avem un dressing mare și frumos.”, au mărturisit Francisca și Tj Miles pentru antenastars.ro.

Mai mult decât atât, cei doi formează un cuplu atât în viața reală, cât și pe scenă. Se pare că se susțin reciproc atât în relație, cât și în proiectele muzicale. De asemenea, Tj Miles și Francisca au făcut chiar și o piesă împreună, dar nu se opresc aici, întrucât pregătesc și alte surprize pentru fanii lor.

„Da, ne ajutăm reciproc. Am făcut și un cântec împreună. Muncim împreună, facem lucruri frumoase.”, a precizat Francisca pentru sursa menționată anterior.