"Am avut un alt șoc" În ce stare și-a găsit Dana Roba fiicele, după ce a ieșit din spital. Și-a stăpânit cu greu lacrimile, când a vorbit despre momentul în care le-a revăzut: "Fetițele mele erau cu șlapii rupți" | EXCLUSIV

Dana Roba a trecut prin cele mai grele momente din viața sa, după ce soțul său a bătut-o cu bestialitate. Cel care trebuia să îi fie un real sprijin și să o susțină în momentele dificile s-a dovedit a fi, de fapt, contrariul. Daniel Balaciu a lovit-o de mai multe ori cu ciocanul, provocându-i răni grave.

Make-up artista a fost supusă unei intervenții chirurgicale pe creier și, în ciuda faptului că la început medicii nu îi dădeau mari șanse de supraviețuire, Dana Roba a reușit să se pună ușor, ușor pe picioare. Ba mai mult decât atât, a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a fi alături de fiicele sale. Acum, make-up artista a făcut o nouă serie de dezvăluiri cutremurătoare despre momentul în care și-a revăzut fiicele.

Dana Roba și-a văzut moartea cu ochii, însă a încercat să se lupte pentru viața sa, dovedind că este o femeie puternică. Ca printr-o minune a reușit să scape cu viață, ba mai mult, acum s-a reîntors în salonul de make-up și este pregătită să facă orice îi stă în putință pentru a le oferi fiicelor sale, Chantal și Celine, un viitor lipsit de griji.

Invitată în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, difuzată pe canalul de Youtube WOWnews, make-up artista a povestit despre momentul reîntâlnirii cu fiicele sale. Ba mai mult, a mărturisit că nu a reușit să își ia copiii din grija soacrei sale pe cale amiabilă, ci a fost nevoită să apeleze la avocat, Protecția Copilului și chiar și Poliție. De asemenea, a fost șocată să vadă că nu erau îngrijite așa cum trebuie, adăugând și faptul că erau „murdare și cu șlapii rupți”.

„Am fost după copii, să-mi iau copiii. Pentru că mi-a ea mi-a zis că Daniel nu va face închisoare și că el va veni după copii, că a semnat la Protecția Copilului, copiii sunt în grija ei (n. red a soacrei sale). Nu, copiii sunt în grija bunicii sau a unei rude până când mama părăsește spitalul. Eu când am venit din spital am vrut să fiu mai drăguță decât prevede legea și să mai stau încă o săptămână acasă, singură, ca să-i las ei copiii încă o săptămână. Am vrut să merg așa, pe cale amiabilă. Nu mi i-a dat, logic că nu mi i-a dat, și atunci a trebuit să vin cu avocat, cu Poliție, cu Protecția Copilului și să mă duc după copiii mei apoi. Mi-am văzut copiii mai murdari decât i-am văzut toată viața mea. Nu există așa ceva. Fetițele mele erau cu șlapii rupți, ceea ce pe mine m-a deranjat. Chantal, care țin la parul ei, nu există... avea părul murdar, și așa mai departe. Erau foarte murdare. A fost un alt șoc, dar totuși o bucurie, în același timp, că știu că de azi înainte, o să vă ia mama în grija ei și o să fie bine.

S-au speriat foarte tare (n. red când au văzut-o desfigurată). Trebuie să recunosc, prima oară le-am mințit, le-am spus că am căzut cu bicicleta, ca să le pot lua de acolo, nu le-am spus direct, tatăl vostru m-a bătut cu ciocanul. Ele știau dinaintea mea. Celine mi-a zis: 'Mama, eu știu cine te-a bătut pe tine". Și Chantal a început să plângă, încă nu poate să vorbească despre chestia asta", a spus Dana Roba în emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, difuzată pe canalul de Youtube WOWnews.