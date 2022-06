„Am avut unele joculețe, a existat un pupic”. Berna, primele declarații despre relația cu Jador

In articol:

Fosta concurentă de la Puterea Dragostei a fost invitată în emisiunea Bărbați vs. Femei, moderată de Bianca Comănici și Ștefan, iar aici a vorbit deschis despre relația cu Jador, dar și despre zvonurile apărute recent cu privire la faptul că ar fi petrecut o noapte împreună.

Între blondină și Jador a existat o chimie și chiar au împărțit un pupic, în trecut, în vremea în care se aflau în casa de la Puterea Dragostei. Totuși, lucrurile între ei nu au evoluat, iar Berna a avut o relație cu Philip.

Berna a spus totul despre relația cu Jador

Sinceră așa cum ne-a obișnuit, Berna a vorbit despre relația pe care o are cu Jador. Blondina a explicat de unde a pornit zvonul și mai ales cine a fost extrem de deranjat de cele apărute în mediul online.

„Noi am filmat un clip, Bianca se îmbracă mai simplu, mie îmi place să atrag(...) Mi-am luat anumite hăinuțe pe mine și aveam costumul de baie.

Toate fetele erau în costum de baie!(...) Eu am pus câteva story-uril, Bianca a pus câteva story-uri, Jador câteva story-uri, Bogdan Mocanu a pus câteva story-uri.

Nu știu cine din lista mea i-a trimis acele story-uri lui Philip.(...) El m-a sunat pe mine și nu am răspuns, nu voiam să vorbesc la telefon când sunt la masă și el când a văzut că nu răspund, era live pe Tik-Tok și lumea îi scria în comentarii, dar eu cred că lumea îi scria și să îl enerveze.

Zvonul a început așa: Jador postase cu niște picioare de femeie și a crezut lumea că eu sunt, dar nu sunt eu acolo în piscină. Când ei stăteau acolo la piscină, noi eram toți pe terasă”, a explicat Berna la Bărbați vs. Femei, pe WOWnews.

Berna și Jador au împărțit un pupic

Blondina a dezvăluit că între și Jador a existat o mică apropiere în trecut și un simplu pupic, însă Philip a rămas cu ideea asta, iar din acest motiv nu l-ar fi avut deloc la inimă pe artist.

„În sezonul I, eu când am fost în sezonul I cu Jador am avut unele joculețe. Ne-am apropiat, nu știu dacă a fost... mi-a plăcut într-adevăr. Și el mi-a zis că și eu i-am plăcut lui, că dacă nu, nu te apropii de persoana aia.

A fost un pupic între noi, atât, nu a fost un sărut și lumea atunci a crezut că mamă ce e între Berna și Jador și Philip a rămas cu ideea asta”, le-a dezvăluit Berna lui Ștefan și Biancăi Comănici.

Întrebată dacă nu cumva era vorba de fapt de lipsa de lipsa de încredere, frumoasa blondină a clarificat situația.

„Și eu aveam o problemă cu Ligi, pentru că știam că chiar dacă a fost între ei doar un pupic, nu contează...(...) Ligi nu are cum să fie mai frumoasă ca mine, așa e părerea mea(...) Nu era lipsă de încredere, pentru că știam, în capul meu că cei doi s-au apropiat.

Dacă Ligi era mai șmecheră ca mine se apropia de ea nu de mine(...) Știam că ei doi s-au apropiat în trecut”, a explicat ea.

Berna nu mai are încredere în bărbați

În emisiunea moderată de Ștefan și Bianca, Berna a mărturisit că nu are un iubit în prezent, dar că nici nu își dorește. Frumoasa blondină nu mai are încredere în bărbați, chiar dacă în prezent există în viața ei o persoană care îi este extrem de dragă.

„ Nu am și nici nu mai vreau!(...) Nu mai am încredere în băieți. Și acum am persoane cu care mă înțeleg foarte bine, am o persoană cu care vorbesc foarte mult și care îmi este foarte dragă, dar nu mai pot să am încredere în bărbați.

Asta nu e de acu, e de la prima mea relație. Am pățit acest lucru și de atunci eu nu mai am încredere, nici în Philip eu nu mai am încredere, nici în fostul meu”, a mărturisit Berna în emisiunea de la WOWnews.

