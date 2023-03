„Am căzut într-o stare de leșin” Mihai Trăistariu, probleme grave de sănătate din cauza dietelor stricte! Artistul a slăbit 10 kilograme prin înfometare

In articol:

Mihai Trăistariu este mândru de faptul că a reușit să elimine 10 kilograme, însă nu același lucru poate spune și despre modalitatea prin care a ajuns să revină la greutatea de dinainte de pandemie. Artistul a recunoscut că a apelat la o metodă pe care nu o recomandă și care i-a făcut chiar rău.

Mai exact, cântărețul a mărturisit că a ales să se înfometeze, după ce o fostă iubită, cu care s-a și logodit la un moment dat, a aplicat această metodă în viața sa.

Mihai Trăistariu a explicat că perioada pandemiei, în cazul său, a venit la pachet cu circa 10 kilograme în plus, dar și cu dorința de a scăpa cât mai repede de surplus pentru a ajunge la greutatea la care el se simte cel mai bine, respectiv 62 de kilograme. Cântărețul nu a dus lipsă de ambiție, astfel că, în primă fază, a decis să se înfometeze pentru a se conving dacă, într-adevăr, poate scăpa de kilogramele în plus rapid. Iată la ce concluzia a ajuns!

Mihai Trăistariu s-a înfometat pentru a slăbi

Pentru că și-a dorit să ajungă la greutatea ideală în cel mai scurt timp cu putință, Mihai Trăistariu a decis să se înfometeze, însă după câteva zile în care a băut doar apă cu zeamă de lămâie nu a mai putut continua dieta mult prea strictă, din cauza problemelor de sănătate.

„Recunosc că prima dată când am auzit de treaba asta a fost prin 2009, când aveam o iubită, cu care m-am și logodit, și care se înfometa, își lua la ea un morcov în poșetă.(...) Pe 2 ianuarie m-am cântărit și mi-am dat seama că m-am îngrășat din pandemie, față de cum știam eu, când eu întotdeauna am avut 62 de kilograme. M-am ambiționat și am zis să mă înfometez și eu să văd cum e înfometarea și efectiv în primele zile nu am mâncat nimic”, a

mărturisit Mihai Trăistariu.

Ce măsuri a lut Mihai Trăistariu?

După ce a decis să renunțe la metoda înfometării, Mihai Trăistariu a adoptat un alt regim, mai blând decât precedentul. În prezent, artistul obișnuiește să mănânce doar o masă pe zi.

„Am început să fac și sală ca să dau kilogramele mai repede și m-am înfometat, mi-am făcut apă cu lămâie pentru că știam de la profesorul meu de sport că apa cu lămâie taie foamea și mi-am stors acritură în apă, mi-am pus-o în frigider și din oră în oră beam câte 2-3 guri ca să îmi taie foamea și așa m-am abținut 2-3 zile, am căzut într-o stare de leșin și mi-am dat seama că nu este chiar ok și încet-încet am început să mănânc foarte puțin”, a mai declarat Mihai Trăistariu.