"Am căzut pe scări, cu capul în jos!" Anca Pandrea, la un pas de tragedie în propria casă! Actrița s-a ales cu mai multe vânătăi pe corp

Anca Pandrea a făcut un eforturi mari ca să poată ajunge la expoziția "Coregrafia Artistului", din incinta Teatrului Național, pentru a ridica un tablou pictat, cu ea și Iurie Darie.

Marea actriță a încercat să mascheze faptul că nu era într-o stare tocmai bună și să dea uitării pentru câteva momente incidentul îngrozitor de care a avut parte în urmă cu câteva zile.

Anca Pandrea a tras o sperietură de moarte, după ce a căzut în cap, pe scări

Necazurile se țin lanț de Anca Pandrea! Actrița a dezvăluit recent, într-un interviu acordat ciao.ro, că într-un moment de neatenție a luat o căzătură zdravănă, căci a alunecat pe scări, aterizând direct în cap: "Am o vânătaie de la cot până la umăr, am căzut, din neatenție. Ca să fac o glumă, pictorii aflați aici, la expoziție, pot lua de la mine și verde, și galben, și albastru, și maro, și mov… de la vânătaia mea (râde- n.r.). Da, am făcut un efort să ajung la expoziție pentru că, vă spuneam, am căzut ca un bou pe scări. Am pus dezinfectant, pastile, în toaletă, am acoperit, și m-am dus pe scări la toaleta de vară. O dată, de două ori. Și apoi am am stins lumina, de ce… nu știu.

Și am căzut pe scări cu capul în jos, picioarele pe scări, nu pot să-ți arăt ce am pe mână. Noroc că eram cu o prietenă, Zoița, am strigat la ea și m-a ajutat să mă ridic. Din neatenție. De atunci mă ridic ușor, merg ușor. Dar am venit să ridic lucrarea cu mine și Iura, este absolut superbă, realizată de Traian Tuckman. De asemenea, mi s-a dăruit și o carte veche de vreo 50 și ceva de ani. Acolo este o fotografie cu Iura pe care nu o am.", a declarat Anca Pandrea, pentru sursa citată.

Anca Pandrea [Sursa foto: Ciao.ro]

Tabloul pe care Anca Pandrea l-a primit cadou [Sursa foto: Ciao.ro]

Anca Pandrea se confruntă cu probleme de sănătate

Anca Pandrea a mărturisit că starea ei de sănătate nu este una tocmai bună, iar din această cauză actrița a fost nevoită să apeleze la ajutorul medicilor, pentru mai multe investigații: "Am făcut CT la plămâni, să vedem dacă sunt ok, săptămâna viitoare o să aflu rezultatul. Și în funcție de asta, o să văd dacă pot pleca și eu câteva zile la munte.", a adăugat Anca Pandrea, pentru aceeași sursă.