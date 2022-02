"Am cedat!" Mario Fresh a făcut anunțul! Ce se întâmplă cu el și Alexia Eram, la scurt timp de când s-au întors din vacanță: "Cea mai urâtă seară din viața mea!"

In articol:

În urmă cu nouă zile, Alexia Eram și Mario Fresh și-au făcut bagajele și au ”aterizat” direct în Maldive. Cei doi îndrăgostiți s-au bucurat de o vacanță în care cvuintele de bază au fost luxul, opulența, relaxarea și iubirea.

Totul a decurs ca la carte, pe paginile de socializare ale celor doi au apărut numai fotografii de pe insula exotică unde au petrecut Valentine's Day și nimic nu avea să prevestească

ceea ce a urmat.

Mario Fresh și Alexia Eram, blocați pe aeroport

Odată ce sejurul a luat sfârșit, Mario și Alexia și-au făcut bagejele pentru a se întoarce pe meleaguri românești, doar că o mică problemă le-a dat planurile peste cap.

Din cauza unui zbor ce a fost anulat, artistul și vloggerița au avut o escală de aproape zece ore. În tot acest timp, cuplul-vedetă nu a avut unde să se odihnească, iar aglomerația și gălăgia i-au făcut să cedeze.

”Am ajuns în Doha, nu mai putem de somn, toate camerele de dormit sunt full. Cred că în curând o să cedăm psihic, de fapt, am cedat deja. N-am dormit deloc pentru că niște copii au țipat încontinuu. Au țipat zece ore, nu mai pot! Acum, din păcate, s-a anulat un zbor, am avut escală, în rest, a fost o vacanță super relaxantă. Dar acum, după aceste zece ore, mi se pare că îmi mai trebuie încă una. N-au distrus copiii!”, a spus Alexia Eram pe Instagram.

La rândul său și artistul s-a plâns de experiența pe care a avut-o în aeroportul din Qatar. Fostul protejat a lui Alex Velea, odată ajuns acasă, după ”escala-groazei” a ținut să le dea fanilor și o mare veste.

După experiența cu cei mici, de pe aeroport, Mario Fresh a ajuns la concluzia că încă nu are răbdarea și puterea necesară și nici dorința de a face un copil. Astfel că, chiar dacă de multe ori spunea că-și dorește să fie un părinte tânăr, acum acest vis a fost pus pe ”pauză”.

”A fost cea mai urâtă seară din viața mea de până acum. Am plecat din Maldive, am stat la bussines, când am ajuns la aeroport în Doha știam că trebuie să stăm mai mult, că ni se anulase zborul. Nu era problemă, dar e plin de oameni și de copii care țipă și nu am dormit deloc. Nicăieri nu mai sunt locuri, în cele care erau nu aveam voi să intrăm că nu suntem de naționalitatea lor și am putut intra doar unde sunt copiii ăștia gălăgioși.(...) Și am ajuns înapoi acasă, în România și voiam să vă anunț că nu fac copii în scurt timp. Nu, nu!”, a spus Mario Fresh pe rețelele de socializare.