”Am cerut-o de soție și a acceptat” Daniel Onoriu se căsătorește pentru a treia oară! Declarațiile neașteptate ale pilotului de curse, după o lună de relație cu noua iubită

Daniel Onoriu este în culmea fericirii! După scandalul pe care l-a avut cu fosta soție, Isabela Onoriu, pilotul de curse pare că și-a găsit liniștea în brațele unei alte femei. Sincer din fire, bărbatul a făcut o serie de declarații despre noua sa parteneră de viață, explicând concret cum a cunoscut-o pe cea care îi aduce zâmbetul pe buze de aproximativ o lună.

Pilotul de curse a descris-o pe noua iubită ca fiind o persoană minunată și o femeie pe care nu ai cum să nu o respecți, declarându-se extrem de îndrăgostit de aceasta.

”E o femeie minunată, simt că e ceea ce am căutat toată viața mea. Nu-mi vine să cred ca ne înțelegem atât de frumos chiar și în condițiile în care sunt acum. Suntem împreună de aproximativ o lună de zile.(...) Elena are o firmă cu materiale de construcții. Ne-am cunoscut când mi-a propus să-mi facă oferte, știind ca eu ma ocup și cu construcția de imobiliare”, a declarat Daniel Onoriu, pentru Spynews.ro.

Daniel Onoriu a cerut-o deja pe iubita lui de soție

Daniel Onoriu este îndrăgostit până peste cap de noua lui iubită, Elena. Deși formează un cuplu de puțin timp, bărbatul simte că noua parteneră este persoana de care are nevoie în viața lui, motiv pentru care și-a luat inimi în dinți și i-a adresat marea întrebare acesteia, iar femeia a acceptat, fără a sta pe gânduri, spune pilotul de curse.

”Așa cum am spus și mai sus, repet: e o femeie minunată, frumoasă, calmă, are toate calitățile unei femei pe care nu ai cum să nu o respecți. Deja suntem îndrăgostiți. Am cerut-o de soție și a acceptat. M- am rugat bunului Dumnezeu de multe luni să-mi trimită el o femeie și simt ca asa e. Până acum am ales eu singur și din păcate nu a mers. De data asta simt că e femeia trimisă de el în viata mea și suntem amândoi fericiți”, a mai zis Daniel Onoriu, pentru aceeași sursă.

Daniel Onoriu și noua lui iubită, Elena [Sursa foto: Instagram]