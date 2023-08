”Am crezut că mor de durere” Vlăduța Lupău și-a deschis sufletul și a vorbit pentru prima dată despre asta! Puțini știu prin ce a trecut, după ce a devenit mamă

In articol:

Vlăduța Lupău se numără printre cele mai apreciate artiste din țara noastră. Cântăreața este mereu activă în mediul online și nu ratează niciun moment pentru a împărtăși cu fanii ei experiențele de zi cu zi.

Cu ce probleme s-a confruntat Vlăduța Lupău după ce a născut

Recent, aceasta a povestit cu ce probleme s-a confruntat după ce a devenit mămică.

Vlăduța Lupău este una dintre cele mai apreciate artiste de la noi din țară și are parte de un succes colosal. Succes are și pe plan personal și se bucură de familia frumoasă pe care o are alături de Adi Rus și băiețelul lor, Iair. Artista a devenit mămică în urmă cu un an, însă abia acum a vorbit despre problemele cu care s-a confruntat în acea perioadă.

Aceasta le-a povestit fanilor din mediul online că după ce a terminat cu alăptarea a avut parte de niște dureri crunte de oase și articulații. Vlăduța a fost foarte sinceră și a mărturisit că a ajuns chiar și la medic, iar mai apoi a găsit remediul care a ajutat-o să se vindece.

„După ce am terminat alăptarea am crezut că mor de durere de oase și articulații. Știți că inclusiv la ecograf am mers, atât de tare mă dureau”, a scris Vlăduța Lupău pe rețelele de socializare.

Vlăduța Lupău s-a vindecat în timp

Tot pe rețelele de socializare, artista a mărturisit și care a fost lucrul care a ajutat-o cel mai mult în calea spre vindecare.

Vlăduța a apelat la colagen și spune că a văzut imediat rezultate. Aceasta a apelat la acest truc pentru a putea să se pună pe picioare și să își ducă la bun sfârșit toate atribuțiile. Cântăreața chiar a specificat că viața ei s-a schimbat radical de când a luat această decizie.

„Beau colagen și starea mea s-a schimbat radical”, a adăugat artista.