"Am crezut că va găti Gina Pistol" Cătălin Scărlătescu a rămas mut de uimire. I s-a părut că nu vede bine când a intrat în platou. El și colegii lui au avut parte de o surpriză colosală

Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Cătălin Scărlătescu revin pe micul ecran cu show-ul care i-a consacrat.

Cei trei chefi, alături de Gina Pistol, aduc în fața publicului telespectator un nou sezon al emisiunii culinare prin care au devenit cunoscuți la scară largă.

Ultimul sezon filmat de Gina Pistol, înainte să se retragă din emisiune

Din 27 martie, emisiunea va fi difuzată pe micul ecran, moment în care cei din fața televizoarelor vor avea o mare surpriză.

Conform chefilor, sezonul cu numărul 11 vine cu schimbări și este și ultimul în care Gina Pistol se află la cârma emisiunii.

Pe lângă faptul că iubita lui Smiley poate fi văzută pentru ultima dată în echipa emisiunii, concursul de gătit mai aduce o schimbare în rândul chefilor, care i-a luat și pe ei prin surprindere.

De acum încolo nu vor mai fi doar trei bucătari, Bontea, Dumitrescu și Scărlătescu, ci li se va mai alătura un coleg.

Însă, până acum, nimic nu a fost dezvăluit în acest sens, căci identitatea juratului cu numărul patru nu a fost încă dezvăluită.

„ Noi când mă intrat în sezonul 11, în platou, am văzut patru bancuri, la amulete. Suntem patru. Am crezut că va găti Gina Pistol", a precizat chef Cătălin Scărlătescu, în cadrul unei emisiuni.

Iar o altă noutate în lupta chefilor către marele premiu este faptul că, pentru acumularea a cât mai multor amulete, ei nu vor mai fi jurizați de alți chefi invitați în emisiune, ci își vor duce lupta de supremație doar în patru, prin voturi.

„ În sezonul 11 vă mai găti un chef cu noi, la fel și el luptă cu noi pentru amulete. Nu ne vor mai juriza bucătarii ”, a menționat și chef Sorin Bontea, la același post.

Cătălin Scărlătescu a crezut că Gina Pistol s-a întors în emisiune [Sursa foto: Facebook ]

Gina Pistol se retrage din televiziune

De precizat este și faptul că după difuzarea acestui sezon, Gina Pistol nu va mai fi văzută pe micul ecran, căci, imediat după încheierea filmărilor show-ului culinar, și-a dat demisia din televiziune, locul ei fiind luat de Irina Fodor.

Se va întoarce în lumina reflectoarelor, a menționat ea, dar acum prioritatea sa este Josephine, căreia vrea să îi dedice toată atenția sa.

” Am tot scris și rescris. O să încerc să nu plâng. Deci: Simpaticilor, după cum bine știți, acuși se fac doi ani de când am devenit mamă și am început o nouă viață. În acești doi ani în care mi-am continuat și activitatea ca prezentator la(...), mi-am dat seama că îmi doresc să-mi dedic mai mult timp mie, familiei și în special fiicei mele. Ca și pentru voi, și pentru mine acești ani au fost foarte complicați. Nimic nu a fost așa cum știam noi. Anul acesta am decis să-mi închei povestea cu emisiunea(...) și cu o echipă de oameni minunați, de la care am învățat foarte multe lucruri despre magia numită televiziune. Vreau să mulțumesc întregii echipe de prieteni pentru 11 sezoane minunate de(...) și 3 de(...). Le mulțumesc celor TREI MAGNIFICI care mi-au devenit prieteni și vouă, pentru că ați fost alături de mine în această aventură minunată a vieții mele. Vreau să-i mai mulțumesc în mod special Monei, pentru încrederea pe care a avut-o în mine, pentru toată răbdarea și pentru toate lecțiile pe care mi le-a dat cu cea mai mare delicatețe din lume. Simpaticilor, aventura mea, continuă!

Momentan alături de cel mai important om din viata mea, Josephine, și în viitor alături și de voi! Să ne revedem cu bine la TV. Până atunci sunt aici. Nu foarte des, dar atât de des cât pot!

Vă pup, Gina", a declarat Gina Pistol, pe pagina personală de Instagram.