"Am dat peste terapia psihosomatică când mă luptam cu alergiile". Terapeuta din Ucraina, gonită de război în România, povești care pot schimba destine | EXCLUSIV

Valeriia Tarabakina a descoperit terapia psihosomatică în urmă cu 2 ani, când încerca să își rezolve problemele cu alergiile sezoniere.

Valeriia Tarabakina, psihoterapeută: „Există legături precise în felul în care corpul nostru alege să facă față unui lucru care ne preocupă mintea.”

După ce s-a specializat în această ramură a psihoterapiei, Valeriia i-a ajutat și pe alții să treacă peste problemele lor de sănătate care aveau rădăcini ascunse în subconștientul lor.

Terapia psihosomatică presupune sprijinirea procesului de vindecare a unei afecțiuni prin recunoașterea și rezolvarea problemelor care preocupă mintea pacientului, chiar dacă acesta nu conștientizează complet cât de mult îl afectează grijile sau fricile interioare. Valeriia a fost surprinsă să afle că semnalele care îți sugerează că sunt probleme nerezolvate în adâncul sufletului sunt date de corp în moduri mai greu de înțeles, uneori, și aici, spune ea, intră în scenă terapeuții specializați în terapia psihosomatică.

„Există legături precise în felul în care corpul nostru alege să facă față unui lucru care ne preocupă mintea. Este interesant să vezi cum, în fiecare caz, corpul se străduiește să ajute. Noi o luăm ca pe o boală, ceva care ne provoacă durere, pe care am putea să-l alinăm. De exemplu, o persoană a venit cu picioarele infectate de o bacterie. Picioarele ei erau uscate și avea răni din cauza asta. Nu putea să se uite la ele și nu era plăcut la mers. A fost o problemă pe care o puteai lega cu greu de psihic. Când am mers mai în profunzime, am descoperit că ea nu voia să fie atinsă pe picioare și, cumva, am ajuns la subiectul soțului. Ea nu voia ca soțul s-o atingă. Relația a devenit rece, insuficientă și nu se simțea împlinită.(...) Dacă rămâi în acea relație, trebuie să găsești un mod prin care să nu suferi, și ea a găsit asta. Nu i-am spus să își părăsească soțul sau să rămână cu el. Ea a trebuit să își găsească adevărul interior în care este OK să trăiască. După 2 zile, mi-a arătat poze cu picioarele vindecate”, a explicat Valeriia Tarabakina în interviul exclusiv pentru WOWnews.

Valeriia Tarabakina: „Nimic din corpul tău nu funcționează separat și nu poți vindeca ceva doar cu o pilulă magică”

Înainte ca războiul s-o alunge din Kiev și s-o facă să se îndrepte către România, Valeriia a testat metodele terapiei psihosomatice în primul rând pe ea însăși, lucru care s-a devedit un succes abia în timp. Primele încercări de a-și rezolva problemele cu alergiile s-au dovedit un eșec, însă perseverența a fost cheia. La fel, în cazul pacienților ei, rezultatele nu apar peste noapte, așa că răbdarea și dorința de a recunoaște, cu adevărat, ceea ce ne apasă contribuie la reușita terapiei psihosomatice.

„Am dat peste terapia psihosomatică când mă luptam cu alergiile. Mă omorau în fiecare sezon. Ambrozie, polenul de mesteacăn, anumite ierburi, pisici...Toate au venit la pachet în urmă cu mulți ani. Mă chinuiam să găsesc ceva în afara unei injecții pe care s-o fac în fiecare sezon. O prietenă mi-a zis să arunc o privire la acest master de psihosomatică. Eram atât de sceptică în legătură cu asta. Am fost surprinsă de cât de departe poți merge cu asta! Am făcut atâtea sesiuni pentru alergiile mele, dar erau acolo an de an. Cam acum o lună am avut un episod foarte urât de alergie. Mi s-a umflat toată fața! Ceva s-a întâmplat și a dispărut...am găsit soluția alături de colegii mei.(...) Când înțelegi că mintea și corpul tău sunt integrate, că nimic din corpul tău nu funcționează separat și că nu poți vindeca ceva doar cu o pilulă magică, atunci s-ar putea să te intereseze de ce ți se întâmplă asta”, a adăugat Valeriia Tarabakina.