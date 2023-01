„Am descoperit în urma unor analize” Boala de care suferă Bianca Drăgușanu. Tot mai multe persoane sunt diagnosticate cu această afecțiune

In articol:

Bianca Drăgușanu este una dintre cele mai cunoscute vedete din showbiz-ul românesc. De-a lungul carierei sale, vedeta a avut multe relații cu diferiți bărbați celebri. De curând, diva a dezvăluit un lucru mai puțin știut despre ea, referitor la problemele de sănătate cu care se confruntă.

Bianca Drăgușanu suferă de diabet

Încă de la începutul acestui an, Bianca Drăgușanu trebuie să rezolve mai multe probleme de sănătate cauzate de diabetul cu care a fost diagnosticată. Una dintre lucrurile pe care diva are să le facă chiar la sfârșitul acestei luni este dantura.

Aceasta a mărturisit că gingiile ei au început să sângereze, iar după un control stomatologic, medicul i-a explicat că trebuie să își schimbe întreaga dantură.

„Pe 30 ianuarie trebuie să mă duc la Timișoara. Mi-am dat dantura jos și-mi pun alți dinți. Am avut o problemă de sănătate, din cauza diabetului îmi sângerau gingiile și a trebuit să-mi schimb întreaga dantură”, a povestit vedeta, potrivit Playtech.

Cum a aflat Bianca Drăgușanu că are diabet?

În urmă cu 10 ani, Bianca Drăgușanu a fost diagnosticată cu diabet. Vedeta a ținut doar pentru ea boala de care suferă în tot acest timp, dar la un moment dat nu a mai suportat și a făcut totul public. Aceasta a aflat că este bolnavă în urma unor analize pe care le-a efectuat. A dezvăluit că s-a îmbolnăvit din dragoste și pentru a ține totul sub control nu bea sau mănâncă alimente ce conțin zahăr, nu mănâncă lactate și are grijă la pâinea pe care o consumă.

„Eu pun foarte mult suflet atunci când mă îndrăgostesc. Mă implic şi sufăr foarte mult. Am făcut diabet pe sistem nervos, din dragoste. Am descoperit în urma unor analize că sunt bolnavă. Acum trebuie să am grijă. Nu am voie să mă enervez. Trebuie să ţin regim alimentar strict. Consum pâine mai scumpă, fără gluten. Fără dulciuri, iar zahăr deloc. N-am băut niciodată cafeaua cu zahăr, și beau două pe zi, doar dimineața. Nu mănânc lactate”, a declarat diva, conform Unica.